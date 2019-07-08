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Еще одна страна присоединилась к протесту против возвращения России в ПАСЕ
Делегация Великобритании в Парламентской ассамблеи Совета Европы присоединилась к странам, которые заявили о демарше в связи с решением о возвращении России в состав Ассамблеи. Об этом написал на своей странице в Facebookглавf украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
Он отметил, что о присоединении к демаршу объявил глава британской делегации Роджер Гейл.
«К совместному заявлению по итогам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, помимо представителей Швеции, присоединился глава делегации Большой Британии», — написал Арьев.
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Как известно, в знак протеста и солидарности с Киевом заседание покинули делегации шести государств — Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии, а также часть словацких парламентариев. Позже к демаршу присоединилась делегация Швеции.
Напомним, в конце июня ПАСЕ подтвердила полномочия делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушение принципов Совета Европы. ПАСЕ приняла решение о возвращении Российской Федерации в состав Ассамблеи 26 июня 2019. За резолюцию без санкций против Российской Федерации отдали 116 голосов, 52 — против, 15 — воздержались. Позже группа поддержки Украины в Конгрессе США представила проект двухпартийной резолюции Палаты представителей с осуждением решения ПАСЕ о восстановлении права голоса России в организации. В тексте резолюции говорится, что «решение Совета Европы в полной мере восстановить право голоса России и ее диктатора Владимира Путина вызывает глубокое беспокойство».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине отозвали приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы.
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