Мир

Канал "Рустави-2" прекращал вещание после скандального эфира с матами в адрес Путина: что происходит

Грузинский телеканал «Рустави-2» приостанавливал вещание из-за акции протеста в Тбилиси, которая длилась всю ночь — люди требовали уволить гендиректора Нику Гварамия и ведущего Георгия Габуния, который жестко и оскорбительно высказался в адрес президента России Владимира Путина.

Протестующие закидывали здание редакции бутылками и яйцами. Телевещание пришлось приостановить из-за того, что полиция, по словам журналистов, не смогла обеспечить безопасность редакции.

Президент и премьер-министр Грузии назвали поведение и слова Габуния откровенной провокацией. Резко раскритиковали высказывания Габунии глава парламента Арчил Талаквадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, МИД и экс-глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе.

По состоянию на утро понедельника, 8 июля, телеканал возобновил вещание.

Как писали «ФАКТЫ», 7 июля ведущий авторской программы на грузинском телеканале «Рустави-2» Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину, при этом в его речи обильно присутствовали нецензурные выражения, самыми «культурными» из которых были «оккупант» и «убогое создание».

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