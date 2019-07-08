Украина

Полторак рассказал семьям пленных моряков, что делается для их возвращения домой (фото)

В воскресенье, 7 июля, в Одессе, в ходе празднования Дня Военно-Морских cил Вооруженных Сил Украины, министр обороны Степан Полторак встретился с семьями военнопленных украинских моряков, которые были незаконно задержаны РФ в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Глава оборонного ведомства поблагодарил родных и близких моряков за мужество, выдержку и отметил, что «Украина делает все возможное, чтобы вернуть ребят домой».

В помещении Одесского морского вокзала Степан Полторак посетил выставки «Блокпост памяти» и «Возвращение домой», отражающие героизм защитников Украины в ходе российской вооруженной агрессии и мужество наших соотечественников, которые находятся в российском плену.

Также глава оборонного ведомства пообщался с матерями погибших украинских военных моряков и поблагодарил их за то, что они воспитали настоящих патриотов Украины.

Степан Полторак и директор Одесского филиала «Укрпочты» Сергей Дрозд торжественно погасили конверт «Украина ждёт вас!». Этот специально выпущенный почтовый атрибут посвящен пленникам, заложникам и политзаключенным, находящимся в тюрьмах Российской Федерации и на оккупированных территориях Украины. На конверте — картина Беаты Куркуль (Beata Kurkul) «Маленький кораблик, возвращайся домой», которая была создана в поддержку украинских моряков, захваченных в плен российскими силовиками.

В тот же день министр обороны Украины провел встречу с канадской делегацией во главе с послом Канады в Украине господином Романом Ващуком на борту фрегата Королевских ВМС Канады TORONTO, который сейчас участвует в проведении международных военно-морских учений «Си Бриз — 2019 «. Степан Полторак высказал благодарность канадской стороне за последовательную поддержку Украины в ходе противодействия вооруженной агрессии Российской Федерации. Он отметил важность и эффективность тренировочной миссии UNIFIER для дальнейшей интеграции Вооруженных Сил Украины в НАТО.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в военно-технической сфере.

Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что считает «пренебрежением» предложение России освободить из плена украинских моряков на условиях уголовного преследования в Украине. Позже в Кремле заявили, что Министерство иностранных дел России вообще не предлагало освободить украинских военнопленных моряков, следствие продолжается и они должны явиться в суд.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter