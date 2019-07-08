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Повторной жеребьевки не будет: в ЦИК сделали важное заявление о выборах в Раду
В Верховном суде Украины отменили решение Шестого апелляционного админсуда о проведении пережеребьевки партий, принимающих участие в досрочных выборах в Верховную Раду, до которых осталось менее двух недель.
Об этом сообщает секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая. «Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть!» — написала она на своей страничке в социальных сетях.
Ранее Наталья Бернацкая заявляла, что решение суда о пережеребьевке ставило под вопрос проведение парламентских выборов. Ведь, по ее мнению, речь шла не только о невозможности напечатать новые бюллетени (ранее сообщалось о готовности свыше пяти миллионов избирательных бюллетеней) и потраченных деньгах налогоплательщиков, но и нарушении прав всех субъектов избирательного процесса и введении избирателей в заблуждение.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Центризбирком не согласился прекратить печать бюллетеней и оспорил решение суда, потребовавшего обновить внешний вид бюллетеней и установить новый порядок следования партий в списке.
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