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Происшествия

Убил женщину и отрубил голову: интим в Запорожье закончился кровавой драмой

10:58 8 июля 2019 515
Полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье мужчина познакомился в парке с женщиной для любовных утех, но в результате отрубил ей голову. Труп женщины обнаружил пенсионер по улице Чумаченко.

Оперативники установили, что погибшей женщине было около 35−40 лет. Полицейскими проведен обзор и собраны вещественные доказательства. Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями, полицейские установили личность и местонахождения подозреваемого. Гражданина 1977 года рождения задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, пишет Actual.Today.

Установлено, что 3 июля злоумышленник, по месту своего проживания во время внезапно возникшего конфликта с малознакомой женщиной, ударил ее по голове и лег спать. От полученной травмы потерпевшая скончалась. На следующий день мужчина расчленил тело и некоторые части выбросил.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Запорожье молодой человек пытался сжечь живьем свою 22-летнюю девушку. ЧП произошло во дворе многоэтажки в Хортицком районе Запорожья. 28-летний мужчина совершил это на глазах у изумленных соседей.

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