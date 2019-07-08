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В Киеве мужчина остановился на месте ДТП и украл перфоратор погибшего водителя: сеть в шоке (фото, видео)
В Киеве водитель автомобиля, остановившийся возле места смертельного ДТП, украл вылетевший из машины погибшего человека перфоратор и уехал.
Как сообщает офицер полиции Дмитрий Крештофов, неравнодушный автолюбитель догнал вора и отобрал украденное. «Почти каждую смену мы видим смерть. К этому невозможно привыкнуть, но уже мало, что может шокировать. Сегодня меня удалось удивить», — прокомментировал полицейский эту ситуацию.
А на ресурсе «Киев Оперативный» показали видео, на котором запечатлен укравший инструмент водитель, которого удалось остановить в районе станции метро «Житомирская».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в ДТП пострадал пешеход, пытавшийся преодолеть шесть полос дороги с интенсивным движением. ЧП произошло на проспекте Правды, недалеко от ул. Ушакова.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.