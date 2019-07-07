Происшествия

В Киеве на проспекте Победы сбили беспечного пешехода: эксклюзивные фото с места происшествия

В Киеве произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, пытавшийся преодолеть шесть полос дороги с интенсивным движением. Напомним, 30 июля в Киеве в результате ДТП погиб пешеход.

Авария случилась в Святошинском районе столицы на проспекте Правды, недалеко от ул. Ушакова. Mazda двигалась в сторону Житомира, когда вдруг на капоте «японца» оказался человек. Пешеход переходил дорогу в запрещенном для этого месте. Водитель пытался избежать наезда, но это не удалось.

В тяжелом состоянии, без сознания нарушитель примерно 25−30 лет был госпитализирован. Его личность на месте происшествия установить не удалось ввиду отсутствия документов. Что вынудило молодого человека совершить столь безрассудный поступок, пока неизвестно. В этом ДТП была также травмирована пассажирка «Мазды». Она получила травму головы.

Полиция начала расследование происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП на трассе Львов — Луцк, а также о смертельном ДТП в Волынской области, где 1 июля вблизи села Оконск столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик.

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