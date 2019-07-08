Украинская футболистка подписала контракт с сильнейшим клубом Испании (видео)

Спорт

25-летняя футболистка сборной Украины Ольга Овдийчук стала игроком чемпиона Испании трех последних сезонов — мадридского «Атлетико». Наша соотечественница стала первым новичком «матрасников» в летнее межсезонье.

«Это большой шаг вперед для меня — играть в испанской лиге и особенно в „Атлетико“. Я очень горжусь тем, что могу защищать цвета этого великого клуба. Я завоевала все возможные титулы в своей стране и теперь хочу продолжать расти здесь. Я могу играть на разных позициях. Мне очень нравится игра в атаке, хотя могу и защищаться. Но моя главная цель — забивать голы», — отметила Ольга в первом интервью в качестве игрока мадридского клуба.

Отметим, что по итогам прошлого сезона Овдийчук, родившаяся в небольшом селе Дюксин на Ривненщине, завоевала звание чемпиона и обладателя Кубка Украины в составе харьковского «Жилстрой-1», а также стала лучшим бомбардиром чемпионата страны (действуя на позиции флангового полузащитника, Ольга забила 30 мячей). Отметим, что в 2016 и 2017 годах Ольга признавалась лучшей футболисткой Украины.

В 2016 и 2017 годах Овдийчук признавалась лучшей футболисткой Украины

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что игрок сборной Украины будет выступать в итальянской серии А.

Фото UNFPA

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