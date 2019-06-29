Игрок сборной Украины будет играть в итальянской серии А (фото)

Спорт

Полузащитник греческого ПАОКа и сборной Украины Евгений Шахов подписал контракт с новичком серии «А», высшего дивизиона чемпионата Италии, — «Лечче». Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на два года, после чего, в зависимости от успехов нашего соотечественника, может быть продлено еще на один год.

Отметим, что воспитанник днепропетровского «Днепра», ставший по итогам прошлого сезона чемпионом и обладателем Кубка Греции, перешел в «Леччче» на правах свободного агента. За три сезона, проведенных в ПАОКе, наш соотечественник провел во всех турнирах 117 матчей, в которых забил 21 мяч.

В прошлом сезоне Шахов вместе с ПАОКом стал чемпионом и обладателем Кубка Греции

Также в активе Евгения, ставшего в 2009 году чемпионом Европы в составе Украины (U-19), пять матчей (1 мяч) за национальную команду, в которой полузащитник дебютировал в сентябре 2016-го в поединке квалификации на ЧМ-2018 против Исландии (1:1).

Добавим, что трансферная стоимость Шахова, согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 2 млн евро.

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