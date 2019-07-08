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Лифт выключили, когда мы с ребенком были внутри: сеть поразил рассказ про "сервис" на станции электрички в Киеве
В Киеве персонал станции электрички Вышгородской отключают лифт, сделанный для удобства доступа к транспорту, в том числе, людей с инвалидностью и родителей с маленькими детьми. Ранее в Днепре с третьего этажа многоэтажки сорвался лифт с людьми.
На действия персонала пожаловался Олег Ривтин, который вместе с супругой и их четырехмесячным ребенком застрял лифте, который просто напросто выключил пенсонал.
«Лифт, которого все так долго ждали, по умолчанию закрыт, просто выключен. Чтобы им воспользоваться, нужно разыскать охранника, который оценит необходимость включения и примет решение — поедете вы или пойдете пешком», — написал житель столицы в социальных сетях и процитировал одного из сотрудников: «Так, а шо? П'яні тут їздять, то ми його відключаєм. Начальнік вообще сказав, що повісить скоро кому можно їздить, кому нельзя».
По его словам, лифт им включили. Но на обратному пути, когда семья стала спускаться, они застряли — лифт был отключен…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове бригада медиков застряла в лифте вместе с впавшей в кому пациенткой. Ее успели доставить в больницу живой, но вскоре 31-летняя женщина умерла.
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