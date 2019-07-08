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Общество и люди

Текло не только из люков: в сети показали видео "дождя" в маршрутке Днепра

14:04 8 июля 2019 556
Протекающий люк в маршрутке
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попало видео из маршрутки в Днепре, в которой вода льется пассажирам прямо на голову. Недавно похожую картину сняли в Запорожье, где на одну из пассажирок автобуса, курсирующих по маршруту 80, лилась вода.

Как сообщает «Наше місто», спрятаться от дождя было невозможно в маршрутке № 91. «Я с зонтиком, но вся спина и голова — мокрые. Течет не только из люков», — сообщил один из пассажиров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсоне пассажиры маршрутного такси номер 30 ехали стоя не потому, что не было мест, а из-за того, что вода заливала сиденья. В комментариях к этому посту одна из жительниц города написала, что аналогичная ситуация наблюдается и в троллейбусе номер 9.


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