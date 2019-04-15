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В херсонской маршрутке вода во время дождя лилась прямо на пассажиров (видео)
В сети показали видео, снятое в одной из маршруток Херсона, на котором видно, как во время дождя вода льется прямо на головы пассажиров. Ранее в сеть выложили видеокадры, на которых запечатлен водитель маршрутки, отрывающий дверь у транспортного средства для починки.
Видео снял и выложил на страничке «Говорять херсонці» Михаил Шайко. По его словам, люди ехали в маршрутном такси номер 30 стоя не потому, что не было мест, а из-за того, что вода заливала сиденья. В комментариях к этому посту одна из жительниц города написала, что аналогичная ситуация наблюдается и в троллейбусе номер 9.
Видео, снятое Михаилом Шайко, можно посмотреть на этой страничке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото киевской маршрутки № 401, которая из-за неровностей асфальта вынуждена ехать, цепляя его.
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