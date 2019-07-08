Под Житомиром возле кафе расстреляли мужчину: первые детали происшествия

Происшествия

В Житомирской области полицейские начали расследование по факту убийства мужчины, которого расстреляли возле кафе в селе Руденьки. Об этом сообщили в Национальной полиции Житомирской области.

Сообщается, что 7 июля к правоохранителям поступила информация о смертельном ранении на улице жителя указанного села. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Емильчинского отделения полиции и Главного управления Нацполиции в области.

«ЧП произошло около 22.50 на одной из улиц села неподалеку местного кафе. По словам очевидцев, двое мужчин, один — на велосипеде, другой — на мотороллере, разговаривали между собой, а через несколько минут последний выстрелил в сторону собеседника», — уточнили в полиции.

В ведомстве добавили, что от полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия. Потерпевший является 35-летним жителем села Руденьки. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Подозреваемый в убийстве — приезжий и никому из очевидцев происшествия незнаком. Сразу после выстрелов он скрылся на мотороллере.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Убийце грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как писали «ФАКТЫ», в конце марта в Марганце Днепропетровской области местный депутат устроил стрельбу во время отдыха в одном из кафе, а в Днепре агрессивный местный житель стрелял по детям, которые шумели во дворе.

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