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Кинообзор

«Искусство обмана» с Эмили Ратаковски и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные (видео)

В украинский прокат вышли семь новых фильмов. Выбрать из них очевидную премьеру недель сложно. Пожалуй, это французская картина «Приключения маленького Реми» по известной повести «Без семьи». Поклонники Сильвестра Сталлоне смогут увидеть актера в боевике «План побега 3». Комедийный боевик «Водитель для копа» наглядно покажет, насколько бывает опасна работа таксиста Uber. Сексапильная Эмили Ратаковски вновь снялась в криминальной картине, и это «Искусство обмана». Для похода в кино всей семьей, кроме «Приключений маленького Реми», подойдут еще «Зоопарк» и мультфильм «Фиш и Чип: Вредные друзья».

«План побега 3»

(16+, США, Lionsgate, боевик, триллер)

Первый «План побега» вышел в прокат в 2013 году и наделал тогда много шума. Еще бы — в боевике главные роли сыграли легендарные Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер! При бюджете 54 миллиона долларов, картина собрала в мировом прокате 137,3 миллиона долларов. Снял ее режиссер Микаэль Хофстрем. Однако в продолжении Шварценеггер сниматься отказался. Напарником Сталлоне стал Дэйв Батиста, рестлер и бодибилдер, переквалифицировавшийся в актера.

«План побега 2» вышел в 2018 году. Основной костяк остался прежним. Например, зрители снова увидели популярного рэпера Кертиса Джексона по прозвищу 50 Cent. Появилась в картине и красотка — Джейми Кинг. Отсутствие Арни позволило снизить бюджет до 20 миллионов долларов, но фильм это не спасло. В прокате вторая часть собрала всего 16,7 миллиона долларов.

Тем не менее было решено снимать «План побега 3». По слухам, во время съемок Сталлоне разругался с Джексоном. Кертис назвал фильм самым тупым в своей карьере. В США картину сразу выпустили на DVD. В прокат она не попала. А вот в Европе, включая Украину, третью часть все же решили показать в кинотеатрах. Снял ее режиссер Джон Херцфельд («15 минут»)

«Приключения маленького Реми»

(6+, Франция, Mars Films, приключения, драма)

Фильм снят по мотивам известной книги французского писателя Гектора Мало «Без семьи». Во Франции это произведение экранизировали уже в седьмой раз. Зрителям в нашей стране наверняка знакома советская версия «Без семьи», снятая в 1984 году Владимиром Бортко.

Режиссер Антуан Блоссье собрал для своей картины звездный актерский ансамбль. Главные роли исполнили известные актеры Даниэль Отой («Дублер»), Виржини Ледуайен («8 женщин»), Людивин Санье («Все песни только о любви»).

Герой фильма — мальчик Реми, который путешествует по стране с бродячим циркачом и животными. Реми — подкидыш, и он мечтает найти свою семью…

Во Франции фильм вышел в прокат в декабре 2018 года. Его посмотрели почти миллион французских и бельгийских зрителей.

«Фиш и Чип: Вредные друзья»

(0+, Канада, Fish 'n Chips Productions, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 2 миллиона долларов)

Рыбка Фиш и котенок Чип — герои популярных в Канаде короткометражных мультиков, которые чем-то напоминают по сюжету «Тома и Джерри». Только здесь зрители становятся свидетелями противостояния кота и золотой рыбки. Полнометражный мультфильм вышел в Канаде в 2013 году. Его съемки обошлись в 2 миллиона долларов. Сведений о кассовых сборов нет.

«Зоопарк»

(6+, Ирландия — Великобритания, Wee Buns Films, историческая драма для семейного просмотра)

Действие фильма происходит в 1941 году в Белфасте. Немцы бомбят Великобританию. Группа ирландских подростков пытается спасти слоненка, который появился на свет в местном зоопарке. Картина основана на реальной истории. Снял ее режиссер Колин Макайвор.

«Искусство обмана»

(16+, США, Vertical Entertainment, криминальная драма)

Главный герой фильма Иван — опытный вор. Он специализируется на краже произведений искусств. Иван задумал крупное дело, которое должно стать последним в его преступной карьере. Но для осуществления плана нужна напарница. И он находит ее. Элиза — начинающая актриса, у которой куча долгов. К тому же она насолила кому-то в Голливуде. И готова теперь на все, лишь бы выпутаться из собственных проблем.

Главные роли в фильме исполнили британский актер Тео Джеймс («Дивергент») и американская модель и актриса Эмили Ратаковски («Идеальная западня»). Снял фильм режиссер Мэтт Аселтон.

«Водитель для копа»

(16+, США, Walt Disney, комедийный боевик)

Скромный водитель службы такси Uber не подозревал, во что окажется втянут, когда брал очередной заказ. Пассажиром оказался детектив, идущий по следу опасного садиста-террориста. И таксисту приходится стать частью проводимой детективом операции.

Роль полицейского сыграл Дэйв Батиста. Это второй фильм с его участием в украинском прокате на этой неделе. Таксиста играет Кумейл Нанджиани, популярный комик из Пакистана, который известен по комедии «Полтора шпиона». Режиссер картины — Майкл Даус («Большая афера»).

«Хищники»

(16+, США, Paramount Pictures, ужасы, бюджет — 17 миллионов долларов)

Молодая женщина во время урагана 5-й категории пытается спасти своего отца. В результате она оказывается в затопленном водой доме, который атакуют аллигаторы!

Снял картину французский режиссер Александр Аджа, известный по фильмам «У холмов есть глаза», «Пираньи 3D». Ужастики — это его конек. Главные роли исполнили британская актриса Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте») и Барри Пеппер («Зеленая миля»).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие фильмы вышли в украинском прокате на прошлой неделе.



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