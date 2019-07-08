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Луценко рассказал о связи NewsOne с российским банком (видео)
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, ранее заявивший о регистрации уголовного производства и вызова на допрос владельца и руководства NewsOne из-за планов организовать прямой мост с пропагандистами из «Россия 24», рассказал о связи телеканала с банком страны-агрессии — России.
Отметив, что владельцу NewsOne Тарасу Козаку выписана повестка на допрос на среду, 10 июля, Юрий Луценко добавил, что руководителем кипрских юридических компаний, которые являются бенифициарами украинского телеканала NewsOne и российского «Промсвязьбанка», является одно и то же лицо. При этом генпрокурор добавил, что через этот российский банк «финансируется и обслуживается государственный оборонный заказ страны-агрессора».
Юрий Луценко отметил, что эта информация является окончательной для созыва СНБОУ и введения санкций против «связанного с терроризмом телеканала». Санкции, в частности, предусматривают аннулирование лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», NewsOne объявил об отмене телемарафона «Надо поговорить».
Ранее руководитель СБУ Иван Баканов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом созвать внеочередное заседание СНБО, назвав «абсолютно неприемлемой» организацию телемоста с российскими пропагандистами.
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