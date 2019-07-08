Анита Луценко раскрыла секрет, как избавиться от жира на животе

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Известный фитнес-тренер, автор методик по похудению Анита Луценко, которая стала ведущей нового сезона проекта «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ, поделилась советами, как избавиться от жира на животе. Ведь очень часто желающие похудеть жалуются на то, что именно эта часть тела «сгорает» медленнее всего.

«Для начала уточню, качая пресс, вы качаете всю прямую мышцу живота (она сплошная от лобка до грудины, а не её верх или низ) и для женщины немного жирка в нижней части — это естественно», — говорит Анита.

Также обращает внимание на так называемые «жировые ловушки».

«Это участки жира, где больше преобладают альфа рецепторы, эти места хуже кровоснабжаются, там, условно, медленнее происходит „метаболизм“. Это в основном низ живота, бедра и попа, у кого-то над коленками или икры. Они больше определяютя генетически — у мамы руки толстые, у дочки тоже, например. С этих мест жир уходит в последние моменты, они худеют хуже всего. На эти места хорошо применять местное улучшение кровоснабжения — массажи, щетки, лимфопрессорная терапия», — советует Луценко.

Она говорит, что физические упражнения лучше делать на все группы мышц, особенно большие (ноги, спина), а не только проблемные, чтоб организм в целом больше тратил калорий.

Поможет похудеть также состояние «острого стресса». Для этого стоит активнее заняться спортом, возможно, интервальным голоданием, закаляться.

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