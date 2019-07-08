- 19:52 Зеленский озвучил условие для снятия блокады Донбасса
- 19:14 Обматерившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы
- 19:11 Стало известно, во сколько обошлась пышная свадьба Тодоренко и Топалова в Италии
- 19:05 «Динамо» — «Олимпиакос» — 1:1: онлайн-видеотрансляция матча
- 18:43 В Киеве мужчина подорвал себя гранатой прямо на глазах у знакомого
- 18:19 Стало известно о планах ЕС продлить "крымские" санкции против России
- 18:09 Если партия не боится взять в список Вятровича, значит, у людей это серьезно — Забужко
- 18:03 Российская гандболистка утонула в Польше
- 17:51 В ГПУ сделали важное уточнение относительно суда над Ефремовым
- 17:24 Ураган на Закарпатье сорвал крыши с домов и оставил людей без света: последствия сняли с высоты птичьего полета
- 17:01 Анита Луценко раскрыла секрет, как избавиться от жира на животе
- 16:58 Ученица из Киева придумала, как с помощью солнечной энергии перерабатывать пластик
Анита Луценко раскрыла секрет, как избавиться от жира на животе
Известный фитнес-тренер, автор методик по похудению Анита Луценко, которая стала ведущей нового сезона проекта «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ, поделилась советами, как избавиться от жира на животе. Ведь очень часто желающие похудеть жалуются на то, что именно эта часть тела «сгорает» медленнее всего.
«Для начала уточню, качая пресс, вы качаете всю прямую мышцу живота (она сплошная от лобка до грудины, а не её верх или низ) и для женщины немного жирка в нижней части — это естественно», — говорит Анита.
Также обращает внимание на так называемые «жировые ловушки».
«Это участки жира, где больше преобладают альфа рецепторы, эти места хуже кровоснабжаются, там, условно, медленнее происходит „метаболизм“. Это в основном низ живота, бедра и попа, у кого-то над коленками или икры. Они больше определяютя генетически — у мамы руки толстые, у дочки тоже, например. С этих мест жир уходит в последние моменты, они худеют хуже всего. На эти места хорошо применять местное улучшение кровоснабжения — массажи, щетки, лимфопрессорная терапия», — советует Луценко.
Она говорит, что физические упражнения лучше делать на все группы мышц, особенно большие (ноги, спина), а не только проблемные, чтоб организм в целом больше тратил калорий.
Поможет похудеть также состояние «острого стресса». Для этого стоит активнее заняться спортом, возможно, интервальным голоданием, закаляться.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как избавиться от морщин и второго подбородка с помощью специальных упражнений.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!