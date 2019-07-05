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Стиль жизни

Мой комплекс упражнений поможет избавиться от морщин и второго подбородка, — тренер по фейсфитнесу

9:32 7 июля 2019 196
Евгения Баглык открыла школу фейсбилдинга
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

— Лет десять назад, когда я работала тренером по фитнесу, одна женщина, которой давала уроки, завела такой разговор: «Недавно узнала, что можно тренировать не только мышцы тела, но и лица. В Америке такая гимнастика (фейсбилдинг) стала популярной. Женя, почему бы вам не обучиться фейсбилдингу, чтобы помогать людям избавляться от морщин и вторых подбородков», — вспоминает киевлянка Евгения Баглык, создавшая школу фейсбилдинга, на занятиях в которой применяет свою собственную методику тренировок. — Сказанное этой женщиной меня заинтересовало, и я стала искать информацию о гимнастике для лица. Тогда ее было мало даже в Интернете. В Украине в то время многие не знали, что такое фейсбилдинг. Говорили: «Это, наверное, что-то связанное с «Фейсбуком»? У некоторых людей слово «фейсбилдинг» вызывало ассоциации с составлением фоторобота в полиции.

Я нашла несколько комплексов упражнений гимнастики для лица, стала пробовать их на себе. Упражнения, которые предлагали их авторы, сводятся к тому, что следует делать довольно страшные гримасы. Но это меня не остановило, ведь предполагался положительный эффект — укрепление мышц лица, профилактика образования мимических морщин, складок. Однако на деле результат оказался противоположным: после пары месяцев занятий у меня стала сильно выраженной носогубная линия. Пришла в гости к маме, и она озабоченно спросила: «Что ты делаешь со своим лицом?»

Ранее киевский бьюти-эксперт Анна Булгака рассказала «ФАКТАМ» о новых трендах в уходе за кожей лица и тела.

«Фиксируя пальцами кожу лица, вы не даете ей сминаться»

— Когда мне стало ясно, что фейсбилдинг может вместо пользы приносить вред, я решила попробовать выполнять те же упражнения для лица, что и делала, но при этом придерживать руками кожу, — рассказывает Евгения Баглык. — Смысл в том, что, фиксируя пальцами кожу лица, вы, во-первых, не даете ей сминаться. Во-вторых, создаете сопротивление мышцам, а это усиливает эффект от тренировки. Некоторое время позанималась таким образом и с радостью констатировала, что носогубная линия у меня разгладилась — идея фиксации кожи при выполнении упражнений сработала.

Мне как профессиональному тренеру по фитнесу сразу бросился в глаза общий для всех имевшихся тогда комплексов упражнений по гимнастике лица недостаток — при их выполнении значительная часть мышц остается незадействованной (например, щеки). Это большой минус. Поясню на примере. Много людей приходят в спортивный зал с целью избавиться от брюшка, сделать живот плоским (мужчины хотят еще, чтобы были кубики на животе). Но во время тренировки нагружать точечно мышцы пресса — это неправильно. Работать должны все группы мускулатуры, в противном случае получится дисбаланс. Такие же требования и для гимнастики лица, иначе тренировка не принесет максимального эффекта омоложения и подтяжки кожи. Поэтому я разработала комплекс упражнений для всех без исключения лицевых мышц.

Понятно, что у каждого человека свои проблемы — один хочет избавиться от «гусиных лапок» (морщинки возле углов глаз), другой — от морщин на лбу, третий — от второго подбородка. Для каждого индивидуально нужно подбирать набор упражнений, чтобы акцент в нем делался на те или иные проблемные зоны на лице. Но при этом в ходе занятия нагрузка была бы дана на все без исключения лицевые мышцы.

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Замечу, что для разработки своей системы мне понадобились дополнительные знания по физиологии и медицине. Я консультировалась со знакомыми врачами. Они посоветовали несколько учебников.

Евгения Баглык: «Суть моего метода в том, что во время выполнения упражнений для лица следует придерживать кожу»

— Сразу поняли, что фейсфитнес, кроме прочего, перспективная бизнес-идея?

Пожалуй, нет. На первых порах мне было просто интересно разобраться во всех тонкостях гимнастики для лица, потом — усовершенствовать ее. Конечно, я видела, что есть смысл попробовать организовать платные занятия по фейсбилдингу. Но оставались сомнения в том, привлекут ли они внимание большого количества людей. Для начала сделала простенький сайт, разместила на нем информацию о методике, о себе и о том, что набираю группы желающих заниматься фейсбилдингом. На рекламу не тратилась. Работу тренером по фитнесу не бросила — она была нужна как страховка.

К счастью, мне стали поступать звонки, причем довольно много, от желающих заниматься. В основном, это были женщины. Нередко в разговорах с ними поднималась тема других способов омоложения — с помощью пластических операций, инъекций ботокса… Мол, они дают лишь временный эффект — операции, инъекции нужно повторять. Кроме того, на определенном этапе врач может сказать, что новые хирургические вмешательства неприемлемы. А побочные эффекты, неудачные операции? Это беспокоит людей, поэтому они ищут альтернативный безопасный и действенный метод омоложения. Фейсфитнес — как раз то, что нужно. Его популярность растет благодаря моде на здоровый образ жизни: занятия физкультурой, правильное питание, отказ от вредных привычек. В этот список уместно добавить гимнастику для лица.

Кстати, читала, что многие голливудские звезды стали отказываться от ботокса — чтобы сохранить естественное выражение своих лиц. Ведь один из недостатков инъекций этого препарата в том, что после них лицо становится словно каменное — человек толком не может демонстрировать эмоции.

«Большинство клиентов берут индивидуальные уроки по скайпу»

— Вам пришлось брать кредит, чтобы открыть студию фейсбилдинга?

Нет, обошлась без этого. Продолжительное время я почасово арендовала помещения для проведения занятий. Желающих заниматься становилось все больше, поэтому я решилась оставить работу фитнес-тренера и полностью сосредоточилась на фейсбилдинге.

Потом стала давать не только групповые уроки в классе, но и индивидуальные по Интернету. Это удобно: ты видишь на мониторе клиента, он — тебя. Я показываю человеку упражнения, контролирую, чтобы он правильно их выполнял, даю задания, советы. Кстати, сейчас большинство клиентов моей студии занимаются именно так — дистанционно по Интернету. Ведь они живут в разных странах мира.

— Получается, часть занятий вы проводите на английском языке?

Да, я хорошо владею разговорным английским. Но взяла несколько уроков у преподавателя, чтобы изучить специфическую лексику. По мере того как росла популярность моих занятий, я смогла позволить себе снять на постоянной основе помещение на Подоле. Ну, а затем — на Крещатике. Новым этапом в моем бизнесе стали обращения людей с просьбой обучить их на тренеров по фейсбилдингу. Поначалу я сомневалась, стоит ли соглашаться, создавая себе конкурентов. Но здраво рассудив, все же решила учить: человек все равно займется освоением моей методики. Пусть лучше необходимые для этого знания получит от меня. И знаете, когда клиентов моей студии стало так много, что я физически не могла всем им уделить время, я взяла на работу людей, которых выучила на тренеров по фейсбилдингу.

Слева снимок женщины до начала занятий, справа — спустя 11 месяцев выполнения упражнений для лица

Совершенствую свою методику. Сейчас работаю с мимическими привычками. Одни люди часто хмурят брови, другие — поджимают губы, углы рта… Если на это не обращать внимания, вы можете нивелировать значительную часть положительного эффекта от выполнения гимнастики для лица. Значит, мимические привычки нужно контролировать и вносить в них коррекцию. Во время занятий в нашей студии вы потрудились, чтобы избавиться от той или иной морщины, а выйдя на улицу, начинаете, например, часто хмурить брови, и таким образом эту самую морщину формируете. Поэтому на уроках предусмотрен тематический блок, посвященный работе с мимикой. На каждого клиента составляется мимическая карта. Исходя из нее, мы поясняем человеку, какие конкретно привычки, связанные с выражением лица, нужно подкорректировать.

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Еще одно новшество, которое я привнесла в свою методику, — работа с асимметрией лица. Это физиологическая норма. Однако у некоторых из нас асимметрия сильно выражена. Скажем, правая бровь или левый угол рта сильно нависают. С этим можно справиться с помощью физических упражнений. Начали помогать людям, пережившим воспаление лицевого нерва или инсульт. Из-за этих болезней часть лица может утратить подвижность или же возникает тик. Мы научились с этим справляться. Но делаем это исключительно на индивидуальных занятиях. Важный момент — для успешного преодоления последствий инсультов и воспаления лицевого нерва нужно начать реабилитацию как можно быстрее, тогда шансы на успех значительно выше. Этот аспект нашей работы относится к сфере медицинской реабилитации, которая в Украине пока развита, к сожалению, недостаточно.

«Даем нагрузку на мышцы не только лица, но и шеи»

— Как проходят групповые занятия в вашей студии?

— Люди садятся перед зеркалом. Это важный момент, ведь, не видя себя, вам может казаться, что делаете упражнения правильно, а на самом деле — с ошибками. С группой работает тренер. К слову, мы открыли филиалы в Харькове и Днепре, так что жители этих городов имеют возможность посещать групповые занятия.

— Сколько времени длится курс занятий?

Для групп он состоит из шести занятий по два часа. Занятия проводятся по два раза в неделю. Так что весь курс рассчитан на три недели.

Для тех, кто берет уроки по скайпу, тот же курс разбит на десять занятий продолжительностью один час. В общей сложности прохождение всей программы занимает месяц.

— А что потом?

Мы просим, чтобы в течение двух последующих месяцев люди выполняли комплекс ежедневно. Затем они предоставляют нам свои свежие фото — чтобы можно было сравнить со снимками до занятий. Анализируя фотографии, мы даем рекомендации, вносим коррективы.

Даже если все цели, стоявшие в начале прохождения курса, достигнуты, человеку следует продолжить выполнять поддерживающие упражнения.

— На сколько лет в среднем человек станет моложе выглядеть после курса занятий фейсбилдингом?

Это очень индивидуально. Поэтому назвать конкретную цифру (три, пять, десять лет) невозможно. Мы акцентируем внимание на том, ушел ли второй подбородок, разгладились ли те или иные морщины, складки.

— Подавляющее большинство ваших клиентов — женщины?

— Конечно. Но есть и мужчины — два-три процента. Это политики, модели и просто те, кто следит за собой, стремится выглядеть на все сто. Кстати, положительных результатов от занятий фейсбилдингом мужчины достигают быстрее, чем женщины. Ведь у представителей сильного пола кожа толще, мышцы крупнее. Возраст наших клиентов — 25 и старше.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новых трендах в макияже, прическах и маникюре.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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