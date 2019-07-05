Мой комплекс упражнений поможет избавиться от морщин и второго подбородка, — тренер по фейсфитнесу

Стиль жизни

— Лет десять назад, когда я работала тренером по фитнесу, одна женщина, которой давала уроки, завела такой разговор: «Недавно узнала, что можно тренировать не только мышцы тела, но и лица. В Америке такая гимнастика (фейсбилдинг) стала популярной. Женя, почему бы вам не обучиться фейсбилдингу, чтобы помогать людям избавляться от морщин и вторых подбородков», — вспоминает киевлянка Евгения Баглык, создавшая школу фейсбилдинга, на занятиях в которой применяет свою собственную методику тренировок. — Сказанное этой женщиной меня заинтересовало, и я стала искать информацию о гимнастике для лица. Тогда ее было мало даже в Интернете. В Украине в то время многие не знали, что такое фейсбилдинг. Говорили: «Это, наверное, что-то связанное с «Фейсбуком»? У некоторых людей слово «фейсбилдинг» вызывало ассоциации с составлением фоторобота в полиции. Я нашла несколько комплексов упражнений гимнастики для лица, стала пробовать их на себе. Упражнения, которые предлагали их авторы, сводятся к тому, что следует делать довольно страшные гримасы. Но это меня не остановило, ведь предполагался положительный эффект — укрепление мышц лица, профилактика образования мимических морщин, складок. Однако на деле результат оказался противоположным: после пары месяцев занятий у меня стала сильно выраженной носогубная линия. Пришла в гости к маме, и она озабоченно спросила: «Что ты делаешь со своим лицом?» Ранее киевский бьюти-эксперт Анна Булгака рассказала «ФАКТАМ» о новых трендах в уходе за кожей лица и тела.

«Фиксируя пальцами кожу лица, вы не даете ей сминаться»

— Когда мне стало ясно, что фейсбилдинг может вместо пользы приносить вред, я решила попробовать выполнять те же упражнения для лица, что и делала, но при этом придерживать руками кожу, — рассказывает Евгения Баглык. — Смысл в том, что, фиксируя пальцами кожу лица, вы, во-первых, не даете ей сминаться. Во-вторых, создаете сопротивление мышцам, а это усиливает эффект от тренировки. Некоторое время позанималась таким образом и с радостью констатировала, что носогубная линия у меня разгладилась — идея фиксации кожи при выполнении упражнений сработала.

Мне как профессиональному тренеру по фитнесу сразу бросился в глаза общий для всех имевшихся тогда комплексов упражнений по гимнастике лица недостаток — при их выполнении значительная часть мышц остается незадействованной (например, щеки). Это большой минус. Поясню на примере. Много людей приходят в спортивный зал с целью избавиться от брюшка, сделать живот плоским (мужчины хотят еще, чтобы были кубики на животе). Но во время тренировки нагружать точечно мышцы пресса — это неправильно. Работать должны все группы мускулатуры, в противном случае получится дисбаланс. Такие же требования и для гимнастики лица, иначе тренировка не принесет максимального эффекта омоложения и подтяжки кожи. Поэтому я разработала комплекс упражнений для всех без исключения лицевых мышц.

Понятно, что у каждого человека свои проблемы — один хочет избавиться от «гусиных лапок» (морщинки возле углов глаз), другой — от морщин на лбу, третий — от второго подбородка. Для каждого индивидуально нужно подбирать набор упражнений, чтобы акцент в нем делался на те или иные проблемные зоны на лице. Но при этом в ходе занятия нагрузка была бы дана на все без исключения лицевые мышцы.

Замечу, что для разработки своей системы мне понадобились дополнительные знания по физиологии и медицине. Я консультировалась со знакомыми врачами. Они посоветовали несколько учебников.

Евгения Баглык: «Суть моего метода в том, что во время выполнения упражнений для лица следует придерживать кожу»

— Сразу поняли, что фейсфитнес, кроме прочего, перспективная бизнес-идея?

— Пожалуй, нет. На первых порах мне было просто интересно разобраться во всех тонкостях гимнастики для лица, потом — усовершенствовать ее. Конечно, я видела, что есть смысл попробовать организовать платные занятия по фейсбилдингу. Но оставались сомнения в том, привлекут ли они внимание большого количества людей. Для начала сделала простенький сайт, разместила на нем информацию о методике, о себе и о том, что набираю группы желающих заниматься фейсбилдингом. На рекламу не тратилась. Работу тренером по фитнесу не бросила — она была нужна как страховка.

К счастью, мне стали поступать звонки, причем довольно много, от желающих заниматься. В основном, это были женщины. Нередко в разговорах с ними поднималась тема других способов омоложения — с помощью пластических операций, инъекций ботокса… Мол, они дают лишь временный эффект — операции, инъекции нужно повторять. Кроме того, на определенном этапе врач может сказать, что новые хирургические вмешательства неприемлемы. А побочные эффекты, неудачные операции? Это беспокоит людей, поэтому они ищут альтернативный безопасный и действенный метод омоложения. Фейсфитнес — как раз то, что нужно. Его популярность растет благодаря моде на здоровый образ жизни: занятия физкультурой, правильное питание, отказ от вредных привычек. В этот список уместно добавить гимнастику для лица.

Кстати, читала, что многие голливудские звезды стали отказываться от ботокса — чтобы сохранить естественное выражение своих лиц. Ведь один из недостатков инъекций этого препарата в том, что после них лицо становится словно каменное — человек толком не может демонстрировать эмоции.

«Большинство клиентов берут индивидуальные уроки по скайпу»

— Вам пришлось брать кредит, чтобы открыть студию фейсбилдинга?

— Нет, обошлась без этого. Продолжительное время я почасово арендовала помещения для проведения занятий. Желающих заниматься становилось все больше, поэтому я решилась оставить работу фитнес-тренера и полностью сосредоточилась на фейсбилдинге.

Потом стала давать не только групповые уроки в классе, но и индивидуальные по Интернету. Это удобно: ты видишь на мониторе клиента, он — тебя. Я показываю человеку упражнения, контролирую, чтобы он правильно их выполнял, даю задания, советы. Кстати, сейчас большинство клиентов моей студии занимаются именно так — дистанционно по Интернету. Ведь они живут в разных странах мира.

— Получается, часть занятий вы проводите на английском языке?

— Да, я хорошо владею разговорным английским. Но взяла несколько уроков у преподавателя, чтобы изучить специфическую лексику. По мере того как росла популярность моих занятий, я смогла позволить себе снять на постоянной основе помещение на Подоле. Ну, а затем — на Крещатике. Новым этапом в моем бизнесе стали обращения людей с просьбой обучить их на тренеров по фейсбилдингу. Поначалу я сомневалась, стоит ли соглашаться, создавая себе конкурентов. Но здраво рассудив, все же решила учить: человек все равно займется освоением моей методики. Пусть лучше необходимые для этого знания получит от меня. И знаете, когда клиентов моей студии стало так много, что я физически не могла всем им уделить время, я взяла на работу людей, которых выучила на тренеров по фейсбилдингу.

Слева снимок женщины до начала занятий, справа — спустя 11 месяцев выполнения упражнений для лица

Совершенствую свою методику. Сейчас работаю с мимическими привычками. Одни люди часто хмурят брови, другие — поджимают губы, углы рта… Если на это не обращать внимания, вы можете нивелировать значительную часть положительного эффекта от выполнения гимнастики для лица. Значит, мимические привычки нужно контролировать и вносить в них коррекцию. Во время занятий в нашей студии вы потрудились, чтобы избавиться от той или иной морщины, а выйдя на улицу, начинаете, например, часто хмурить брови, и таким образом эту самую морщину формируете. Поэтому на уроках предусмотрен тематический блок, посвященный работе с мимикой. На каждого клиента составляется мимическая карта. Исходя из нее, мы поясняем человеку, какие конкретно привычки, связанные с выражением лица, нужно подкорректировать.

Еще одно новшество, которое я привнесла в свою методику, — работа с асимметрией лица. Это физиологическая норма. Однако у некоторых из нас асимметрия сильно выражена. Скажем, правая бровь или левый угол рта сильно нависают. С этим можно справиться с помощью физических упражнений. Начали помогать людям, пережившим воспаление лицевого нерва или инсульт. Из-за этих болезней часть лица может утратить подвижность или же возникает тик. Мы научились с этим справляться. Но делаем это исключительно на индивидуальных занятиях. Важный момент — для успешного преодоления последствий инсультов и воспаления лицевого нерва нужно начать реабилитацию как можно быстрее, тогда шансы на успех значительно выше. Этот аспект нашей работы относится к сфере медицинской реабилитации, которая в Украине пока развита, к сожалению, недостаточно.

«Даем нагрузку на мышцы не только лица, но и шеи»

— Как проходят групповые занятия в вашей студии?

— Люди садятся перед зеркалом. Это важный момент, ведь, не видя себя, вам может казаться, что делаете упражнения правильно, а на самом деле — с ошибками. С группой работает тренер. К слову, мы открыли филиалы в Харькове и Днепре, так что жители этих городов имеют возможность посещать групповые занятия.

— Сколько времени длится курс занятий?

— Для групп он состоит из шести занятий по два часа. Занятия проводятся по два раза в неделю. Так что весь курс рассчитан на три недели.

Для тех, кто берет уроки по скайпу, тот же курс разбит на десять занятий продолжительностью один час. В общей сложности прохождение всей программы занимает месяц.

— А что потом?

— Мы просим, чтобы в течение двух последующих месяцев люди выполняли комплекс ежедневно. Затем они предоставляют нам свои свежие фото — чтобы можно было сравнить со снимками до занятий. Анализируя фотографии, мы даем рекомендации, вносим коррективы.

Даже если все цели, стоявшие в начале прохождения курса, достигнуты, человеку следует продолжить выполнять поддерживающие упражнения.

— На сколько лет в среднем человек станет моложе выглядеть после курса занятий фейсбилдингом?

— Это очень индивидуально. Поэтому назвать конкретную цифру (три, пять, десять лет) невозможно. Мы акцентируем внимание на том, ушел ли второй подбородок, разгладились ли те или иные морщины, складки.

— Подавляющее большинство ваших клиентов — женщины?

— Конечно. Но есть и мужчины — два-три процента. Это политики, модели и просто те, кто следит за собой, стремится выглядеть на все сто. Кстати, положительных результатов от занятий фейсбилдингом мужчины достигают быстрее, чем женщины. Ведь у представителей сильного пола кожа толще, мышцы крупнее. Возраст наших клиентов — 25 и старше.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новых трендах в макияже, прическах и маникюре.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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