Украина

В ГПУ сделали важное уточнение относительно суда над Ефремовым

Бывшего депутата-регионала Александра Ефремова пока что не будут этапировать в Киев. Основной судебный процесс по делу Ефремова, как и раньше, будет проходить в суде Старобельска Луганской области. А в Киеве будет рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов подсудимого. С таким уточнением выступила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По словам Сарган, адвокаты Ефремова пытаются вытащить своего клиента из СИЗО, ссылаясь на решение Конституционного суда. 13 июня КСУ открыл новые возможности для обжалования в апелляции меры пресечения подсудимому. Защита Ефремова тут же подала апелляционную жалобу в Луганский апелляционный суд (г.Северодонецк).

В Северодонецке не получилось сформировать коллегию судей для рассмотрения апелляционной жалобы. Поэтому Верховный Суд 8 июля сменил подсудность и переадресовал жалобу в Киевский апелляционный суд.

Напомним, Ефремов находится под стражей с лета 2016 года. Согласно последнему решению суда, срок под арестом продлен до 17 августа 2019 года. Ефремова обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность Украины и в пособничестве террористам «ЛНР». Адвокаты Ефремова пытались добиться для него домашнего ареста, но проиграли дело.

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