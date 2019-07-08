Политика

СНБО провело совещание из-за телемоста с российскими пропагандистами: что известно об итогах

После того, как на канале NewsOne захотели провести телемост с российским пропагандистами с «Россия 24», в Киеве было созвано заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В СНБО решили разработать новую стратегию национальной безопасности, включая безопасность информационную. Стратегия должна появиться не позднее ноября 2019 года.

СБУ и руководству полиции было отдельно поручено встать на защиту информационного пространства.

«Дополнительные детали не можем предоставить ввиду секретности. NewsOne отменил так называемый „телемост“, но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается», — заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.

Напомним, после шквала критики телеканал NewsOne отменил запланированный телемарафон «Надо поговорить» с россиянами. В качестве официальной причины были названы угрозы, якобы поступившие ведущим канала.

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