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СНБО провело совещание из-за телемоста с российскими пропагандистами: что известно об итогах
После того, как на канале NewsOne захотели провести телемост с российским пропагандистами с «Россия 24», в Киеве было созвано заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В СНБО решили разработать новую стратегию национальной безопасности, включая безопасность информационную. Стратегия должна появиться не позднее ноября 2019 года.
СБУ и руководству полиции было отдельно поручено встать на защиту информационного пространства.
«Дополнительные детали не можем предоставить ввиду секретности. NewsOne отменил так называемый „телемост“, но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается», — заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.
Напомним, после шквала критики телеканал NewsOne отменил запланированный телемарафон «Надо поговорить» с россиянами. В качестве официальной причины были названы угрозы, якобы поступившие ведущим канала.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.