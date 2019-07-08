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Трагедия в Скадовске: мужчина обнаружил в квартире мертвыми сыновей и бывшую жену
В городе Скадовске Херсонской области произошла жуткая трагедия: целую семью — женщину и ее двух детей — обнаружили мертвыми.
Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в области.
Так, в полицию о произошедшем сообщил житель Голой Пристани. По его словам, он приехал к бывшей жене, но обнаружил ее и двух сыновей, 9-ти и 7-ми лет, мертвыми.
По информации местных СМИ, женщина была обнаружена с пакетом на голове.
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции области. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п. п. 1,2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, продолжаются первоочередные неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области завершены поиски 13-летней Инны Дубик, пропавшей 23 июня. Девушку-подростка нашли мертвой, подозреваемый в убийстве задержан.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!