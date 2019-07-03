Общество и люди

Кортеж с телом погибшей на Донбассе медика Ирины Шевченко херсонцы встречали на коленях (фото)

В среду, 3 июля, в Херсон доставили тело военного медика Ирины Шевченко, погибшей на Донбассе два дня назад.

Местные жители встретили кортеж, стоя на коленях. Фото с Антоновского моста опубликовали местные издания.

Бус с гробом ненадолго остановился на мосту. Когда-то во время одной из акций на том месте стояла еще живая Ирина Шевченко с флагом. Похороны военного медика состояться сегодня.

Как сообщали «ФАКТЫ», 1 июля в районе поселка Водяное Донецкой области боевики противотанковой ракетой подстрелили медицинский «Хаммер» ВСУ. Медики в этот момент занимались эвакуацией раненого бойца. Военный погиб на месте, медик Ирина Шевченко умерла позже.

От «Хаммера» почти ничего не осталось

«ФАКТАМ» стало известно, что военный медик Ирина Шевченко буквально предвидела свою смерть.

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