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«После выполнения условий»: в ЕС заявили о готовности предоставить Украине 500 млн евро помощи
Европейский Союз готов предоставить второй транш четвертой программы по макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро после выполнения соответствующих условий.
Об этом говорится в совместном заявлении президентов Европейского Совета Дональда Туска, Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Украины Владимира Зеленского по результатам 21-го саммита Украина-ЕС, пишет УНИАН.
«ЕС готов предоставить второй транш (500 млн евро) четвертой программы по макрофинансовой помощи, как только будут выполнены соответствующие условия», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Украина и ЕС подтвердили важность сохранения макроэкономической стабильности, поддержки выполнения программы МВФ и внедрения всех мероприятий в рамках программы по макрофинансовой помощи.
Также участники саммита подчеркнули важность сохранения независимости Национального банка и стабильности финансового сектора.
Напомним, что Европейский Совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины объемом 1 млрд евро. В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года. В апреле 2019 года министр финансов Оксана Маркарова на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом сообщила, что Украина находится в процессе выполнения условий для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на 500 млн евро.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в течение 2015−2017 годов в Украине действовали программы помощи Европейского Союза на сумму 500 млн евро, в 2018 году — на 272,5 млн.
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