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«Тропикана-женщина»: Лобода в мини-платье из латекса взбудоражила поклонников
Проживающую в РФ украинскую певицу Светлану Лободу поклонники давно заподозрили в том, что она публикует в своем Instagramоткровенные снимки специально для предполагаемого отца своей младшей дочери Тилля Линдеманна. Не стал исключением и один из свежих постов певицы.
В очередной откровенной фотосессии Светлана продемонстрировала свои формы — в этот раз в облегающем микроплатье из латекса.
«Стала в позу. Платье брать? И что дальше?»— спросила совета у фолловеров артистка.
Пользователи весело поддержали свою любимицу: «А дальше записывать совместную песню с Rammstein», «Звони Тиллю», «Раздевайся, жди Тилля», «А дальше такое, что и писать нельзя…».
При этом многие отметили красоту певицы: «Вы такая тропикана-женщина», «Как всегда великолепна! Платье супер!», «Берите платье вам идет».
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Как известно, недавно Светлана поймала букет невесты на свадьбе у младшей сестры. 27-летняя Ксения с размахом отметила начало семейной жизни с давним возлюбленным — бизнесменом Артемом Аурсалади. Певица, несмотря на сумасшедший график, отменила ради торжества все личные дела. Певица прилетела в Киев, где прошло празднование, заранее, чтобы помочь сестре с предсвадебными хлопотами. На банкет Лобода пришла со своей дочкой — 8-летней Евой.
Но, возможно, уже скоро Светлана будет появляться на таких мероприятиях в компании своего мужа. Ведь согласно народной примете, пойманный букет невесты сулит девушке скорое замужество. Лобода на торжество сестры пришла в черном мини платье, подчеркнувшем её бесконечно длинные ноги. Они выглядела очень эффектно, но, при этом, не «перетягивала» внимание от невесты. Отдельное внимание поклонники исполнительницы уделили обсуждению сходства Светланы с сестрой и мамой Натальей.
Кроме того, Светлана продолжает активно подогревать слухи о своей личной жизни: на своей странице в соцсети она опубликовала фото, на котором позирует с неизвестным мужчиной. Лицо молодого человека в кадре не видно, однако на кисти руки заметна татуировка «LA». Некоторые предположили, что на фото все же Тилль, другие же фолловеры заявили, у Линдеманна такой тату нет. Поклонникам остается только гадать, кто же этот таинственный незнакомец, который столь интимно обнимает Лободу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях пользователи «выяснили» причину внезапного приезда Линдеманна в Киев: по их мнению, он приревновал Лободу — такие вот страсти.
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