Порно-универ: бывшая журналистка открыла собственную академию «пикантного жанра»

Мир

Порнозвезда из Колумбии Алехандра Омана Руис, которую поклонники «клубнички» знают как Амаранту Хэнк, решила по примеру старших коллег по цеху посвятить себя чему-нибудь действительно полезному для общества.

В частности, женщина решила заняться педагогикой и открыла в городе Медельин (который известен в мире благодаря одноименному наркокартелю) собственный университет. Правда, преподают там то, в чем «ректор» разбирается лучше всего, — азы порноиндустрии, пишет издание «Нож» со ссылкой на Dail yMail.

Интересно, что устроено заведение, как обычный вуз. Там будут готовить кадры по трем направлениям: собственно актерское мастерство, продюсирование порнофильмов и реклама и маркетинг на эротическом рынке.

Обучение будет проходить в виде лекций, семинаров и даже «творческих мастерских», которые предполагают и практические занятия: Алехандра исповедует принцип «хочешь научиться что-то делать — сделай это сам».

Перечень «дисциплин» в учебном заведении в целом весьма солидный:

значение эрекции и ее виды;

как быть порноактрисой современности;

как защитить уникальность образа и репутацию;

как найти продюсера;

как получать прибыль от съемок порно;

создание идеальных порно-декораций и многое другое.

Пока что пары проводятся в местном пабе, так что под занятия можно и пивка потянуть.

Стоит отметить, что Амаранте есть чему научить студентов: она до сих пор не забросила карьеру и, по слухам, снимается в дюжине развратных сцен ежедневно!

В свою нынешнюю профессию она пришла из журналистики: однажды проиграла спор и в качестве наказания снялась обнаженной. Вскоре ее заметили производители порно, и девушка с головой окунулась в этот бизнес, о чем ни разу не пожалела.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несколько матерей из Великобритании пришли в ужас от содержания онлайн-порно, которое тайком смотрят их дети и решили снять порнофильм, который не стыдно будет показать их чадам. Фильм, который они снимут, будет показан во время вечеринки, на которой участницы проекта соберут друзей и детей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter