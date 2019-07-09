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Порно-универ: бывшая журналистка открыла собственную академию «пикантного жанра»
Порнозвезда из Колумбии Алехандра Омана Руис, которую поклонники «клубнички» знают как Амаранту Хэнк, решила по примеру старших коллег по цеху посвятить себя чему-нибудь действительно полезному для общества.
В частности, женщина решила заняться педагогикой и открыла в городе Медельин (который известен в мире благодаря одноименному наркокартелю) собственный университет. Правда, преподают там то, в чем «ректор» разбирается лучше всего, — азы порноиндустрии, пишет издание «Нож» со ссылкой на Dail yMail.
Интересно, что устроено заведение, как обычный вуз. Там будут готовить кадры по трем направлениям: собственно актерское мастерство, продюсирование порнофильмов и реклама и маркетинг на эротическом рынке.
Обучение будет проходить в виде лекций, семинаров и даже «творческих мастерских», которые предполагают и практические занятия: Алехандра исповедует принцип «хочешь научиться что-то делать — сделай это сам».
Перечень «дисциплин» в учебном заведении в целом весьма солидный:
- значение эрекции и ее виды;
- как быть порноактрисой современности;
- как защитить уникальность образа и репутацию;
- как найти продюсера;
- как получать прибыль от съемок порно;
- создание идеальных порно-декораций и многое другое.
Пока что пары проводятся в местном пабе, так что под занятия можно и пивка потянуть.
Стоит отметить, что Амаранте есть чему научить студентов: она до сих пор не забросила карьеру и, по слухам, снимается в дюжине развратных сцен ежедневно!
В свою нынешнюю профессию она пришла из журналистики: однажды проиграла спор и в качестве наказания снялась обнаженной. Вскоре ее заметили производители порно, и девушка с головой окунулась в этот бизнес, о чем ни разу не пожалела.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несколько матерей из Великобритании пришли в ужас от содержания онлайн-порно, которое тайком смотрят их дети и решили снять порнофильм, который не стыдно будет показать их чадам. Фильм, который они снимут, будет показан во время вечеринки, на которой участницы проекта соберут друзей и детей.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...