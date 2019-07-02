Крупная спецоперация в Украине: изъяты рекордные 400 килограммов кокаина (фото, видео)

Происшествия

Украинская полиция провела успешную спецоперацию, в результате которой изъяты 400 килограммов кокаина из Колумбии, который предназначался для продажи в странах Западной Европы.

Об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Сергей Князев. По его словам, был обнаружен целый международный синдикат, который занимался торговлей наркотиками. В его состав входили трое граждан Украины, а также голландцы, британцы и россияне. Всего вследствие операции задержаны девять человек.

Силовики изъяли 400 кг наркотиков на общую сумму около $ 62 миллионов. Уточняется, что спецоперация проходила в несколько этапов — первую партию колумбийского «кокса» нашли еще 19 июня, вторую — 1 июля.

По словам Князева, сначала полиция изъяла 270 кг кокаина, а затем еще 130 кг. Чистота наркотика, как уточнил глава Нацполиции, составляет примерно 90%. Всего с начала года полиция изъяла 925 кг героина и 675 кг кокаина.

Напомним, в марте в порту «Южный» изъяли более 250 кг кокаина на сумму более 50 млн долларов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как сейчас продают наркотики через интернет и где прячут «закладки» для наркоманов.

Недавно курьезный случай произошел в Шотландии, где женщина пыталась провезти пакетик с наркотиками внутри себя и умерла.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter