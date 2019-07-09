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Агрессор наращивает силы: в Азовское море вошел малый противолодочный корабль РФ
Российская военная корабельная группировка в Азовском море пополнилась малым противолодочным кораблем МПК-217 «Ейск» проекта 1124 М Черноморского флота ВМФ РФ. Об этом пишет «Украинский милитарный портал».
«Он прошел арку моста близ Керчи в направлении Азовского моря. На Черном море он приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России и входит в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района», — говорится в сообщении.
«Ейск» не попал под раздел бывшего советского Черноморского флота в 90-х годах после распада СССР, так как вовремя ушел в Новороссийск. Построенный в 1989 году корабль в 2017 году прошел ремонт и модернизацию на судоверфях оккупированного россиянами Севастополя.
Напомним, что в октябре 2018 года командующий ВМСУ Игорь Воронченко заявил, что Россия держит в Азовском море корабельную группировку в 120 кораблей и катеров — правда, боеспособных из них только 36, а достаточно вооруженных — 24. При этом РФ не может использовать в Азовском море крупнотоннажные боевые корабли из-за малых глубин азовской акватории.
В свою очередь, Украина продолжает работы по созданию базы Военно-морских сил Украины в Азовском море для противодействия морской агрессии РФ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в настоящее время под Одессе на море, суше, в воздухе и под водой проходят международные учения Sea Breeze («Си Бриз»). Новацией нынешних учений станет их «речная составляющая» — взаимодействие международных сил в акватории реки и моря. По легенде учений, вражеские элементы попытаются заблокировать выход к морю из реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачу обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная в Черное море.
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