Политика

Глава партии Зеленского заявил, что принципиально будет разговаривать только на русском языке

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков намерен принципиально использовать исключительно русский язык в публичных выступлениях. Такую практику политик собирается продолжать до тех пор, пока Донбасс не будет освобожден от оккупации.

По словам Разумкова, его публичные выступления на русском языке — не случайность.

«Пока у нас есть оккупированные территории на востоке государства, пока у нас есть аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык — чтобы никто не захотел приходить и меня здесь «защищать», — заявил Разумков в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Несмотря на такую позицию, лидер «Слуги народа» признает, что государственный украинский язык стоило бы использовать активнее. «Защищать и развивать государственный язык нужно… Вопрос языка важен… Нужно было идти путем создания условий для широкого использования», — заявил он.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» Разумков объяснил, на какие тезисы будет сделан упор во время парламентской кампании и каких людей партия намерена привести в парламент.

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