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Модель Волански снова пыталась выбежать на поле во время футбольного финала (фото)
Американская модель и актриса Кинси Волански, выбежавшая полуголой на поле стадиона «Ванда Метрополитано» во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», пыталась повторить свой «подвиг» на знаменитой арене «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
На сей раз Кинси намеревалась украсить своим присутствием финал Кубка Америки между Бразилией и Перу (3:1), но была задержана охраной стадиона вместе со своим спутником — живущим в США российским пранкером Виталием Здоровецким.
«Признаюсь, Кубок Америки, ты победил, но это была та еще авантюра. Прилетели в Бразилию, переоделись, добрались до места, и в итоге все закончилось тем, что Виталия схватили 20 охранников. Нас выпустили из-под стражи, и теперь мы наслаждаемся Бразилией», — написала Кинси Волански в своем Instagram, число подписчиков в котором после выходки девушки 1 июня возросло с 230 тысяч до двух с половиной миллионов.
Виталий Здоровецкий и Кинси Волански наслаждаются отдыхом в Бразилии
Кстати, вскоре после забега в Мадриде Кинси Волански рассказала о том, как к ее поступку отнеслись родители.
«Конечно, я не сказала родителям, что собиралась сделать. Были ли они удивлены? Нет, они точно знают, на что я способна. Папа только почувствовал облегчение, что я была в купальнике, когда совершала этот забег, а не полностью голая», — приводит слова Волански The Sun.
В таком виде Кинси Волански предстала перед публикой 1 июня во время финала Лиги чемпионов в Мадриде
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА оштрафовал Волански за выходку в Мадриде на 15 тысяч евро.
Фото Instagram, РА
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