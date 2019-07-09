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На саммите "Украина — ЕС" не удалось достичь ключевых договоренностей, — Порошенко
Позитивом прошедшего в Киеве саммита «Украина — ЕС» является тот факт, что встреча в принципе состоялась. А из упущений бросаются в глаза две обойденные стороной ключевые темы для Украины: «азовские» санкции против РФ и способы противостояния проекту «Северный поток-2». Такое мнение высказал Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина».
«Положительным является тот факт, что саммит состоялся. Потому что было много предложений, чтобы саммит проводить в декабре или в феврале следующего года», — отметил политик.
Порошенко обратил внимание, что документы, подписанные на саммите, на самом деле готовились еще во времена его президентства в 2017—2018 году. «Приятно, что продолжили ту линию, которую я предложил еще год назад», — подчеркнул он.
Тем не менее, при всех положительных моментах саммит обошел стороной несколько ключевых вопросов. «Не удалось очертить пути углубления санкций (против России). Если Путин не освобождает моряков, должна быть соответствующая реакция Евросоюза и соответствующее наказание», — напомнил Порошенко.
Кроме того, на саммите Украина не добилась от Европы позиции по поводу строительства «Nord Stream 2» — альтернативного газопровода из России в ЕС в обход украинской территории. «Не удалось добиться, чтобы в итоговую декларацию был вставлен вопрос „Северного потока — 2“. А до конца 2019 года остается все меньше времени», — добавил политик.
Напомним, саммит «Украина — ЕС» состоялся в Киеве 8 июля. В итоговой декларации саммита была закреплена готовность ЕС предоставить второй транш макрофинансовой помощи Украине.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!