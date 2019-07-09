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Происшествия

Жуткая авария на трассе Одесса — Киев: трое погибших (фото)

9:25 9 июля 2019 822
ДТП
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

На трассе Одесса — Киев, возле села Знаменка Великомихайловского района Одесской области столкнулись два мощных грузовых автомобиля-зерновоза МАN. Ранее в жутком ДТП под Харьковом погиб ребенок. Водитель автомобиля Renault превысил скорость и налетел на отбойник. Металлическое ограждение «прошило» машину насквозь

«В результате тяжелые травмы получили водители обоих транспортных средств, а также пассажир одного из зерновозов. Спасти их, к сожалению, не удалось: все трое скончались на месте. Предварительной причиной столкновения стал выезд водителя одного из грузовиков на полосу встречного движения», — сообщили в полиции.

Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП следственного управления регионального главка Нацполиции.

А в ночь на понедельник, 8 июля, в одном из наиболее крупных жилых массивов Одессе, на 7-й станции Люсторфской дороги, Toyota Camry на скорости врезалась в железобетонную опору линии контактной сети.

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