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На трассе Киев — Чоп сгорел спецавтомобиль с контрактниками ВСУ: первые данные о трагедии (фото)
В ночь на вторник, 9 июля, на автотрассе Киев — Чоп (на 65-м километре в направлении столицы) в ДТП попал военный автомобиль ГАЗ-32 223. Погибли двое военнослужащих, еще один попал в больницу. Ранее в Краматорске в ДТП погиб военный, еще двое получили тяжелые травмы.
Как сообщают в ГУНП в Киевской области, по предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота» не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с военным автомобилем, двигавшемся в попутном направлении.
«В результате ДТП произошло возгорание автомобиля ГАЗ, где находились 9 солдат контрактной службы Вооруженных сил Украины. Двое из них, находившихся в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия. Водитель-военнослужащий госпитализирован с травмами нижних конечностей», — сообщают в полиции.
Правоохранители задержали 36-летнего водителя «Тойоты». Машины изъяты в качестве вещественных доказательств. Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В Херсонской области на автодороге Одесса — Мелитополь столкнулись два военных автомобиля. У «Урала» на ходу открылся капот и автомобиль остановился. В него врезался едущий следом КамАЗ, один из пассажиров которого погиб.
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