Происшествия

В масштабном ДТП под Винницей пострадали девять человек (фото)

Вечером в понедельник, 8 июля, в Немировском районе (Винницкая область) в результате столкновения трех автомобилей пострадали девять человек, семь из которых госпитализированы. Ранее на трассе Одесса — Киев столкнулись зерновозы, в результате ДТП погибли три человека.

Как сообщают в ГУНП в Винницкой области, авария произошла в селе Гриненки, где 24-летний водитель автомобиля Nissan Almera (гражданин Израиля) выехал на встречную полосу движения, где допустил боковое столкновение с ВАЗ- 2106, за рулем которого находился 44-летний местный житель.

От удара ВАЗ развернуло и выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем семейной медицины Gelly. В результате ДТП пострадали водители ВАЗа и Gelly, а также семь их пассажиров. Все они с травмами разной степени тяжести доставлены в две районные больницы. После оказания медицинской помощи двоих пострадавших отпустили по домам.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. У водителей отобраны образцы крови для выяснения, были ли они пьяными или нет. Машины помещены на штрафплощадку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на автотрассе Киев — Чоп в результате ДТП загорелся военный спецавтомобиль, в котором ехало девять военно-служащих контрактников ВСУ. Два человека погибли на месте.

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