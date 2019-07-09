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САП взялась за министра Насалика: в чем его уличили
Специализированная антикоррупционная прокуратура заинтересовалась декларацией о доходах министра угольной промышленности Игоря Насалика. Детективы подозревают, что чиновник указал в декларации недостоверные сведения и тем самым попал под статью 366−1 Уголовного кодекса.
Накануне руководитель САП Назар Холодницкий упоминал, что его ведомство занимается делом одного из министров, а также ведет расследование против нескольких глав областных государственных администраций и судей.
«Українські новини», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, выяснили, что под подозрение САП попал министр Насалик. Параллельно ведется расследование против главы Запорожской области.
Напомним, ранее Нацагентство по предотвращению коррупции напомнило, что чиновники, получив подарки на сумму свыше 8810 гривен, должны не забыть задекларировать презенты. Забывчивые попадут в поле зрения Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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