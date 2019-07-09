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Происшествия

Под Киевом сожгли магазин депутата (фото)

13:47 9 июля 2019 433
здание
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 9 июля, в селе Шпитьки Киево-Святошинского района сгорел продуктовый магазин, принадлежащий депутату Киевского облсовета, который баллотируется на выборах в Верховную Раду. Вечером в понедельник, 8 июля, в центре Херсона загорелся автомобиль местной юристки — доверенного лица кандидата в народные депутаты от партии «Слуга народа».

Как сообщили в Киевском областном главке полиции, пожар обнаружил сам владелец торговой точки в 4 часа утра.

На месте происшествия работали спасатели, следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции.

В результате пожара повреждено здание магазина, имущество и товар. Сумма ущерба устанавливается. В полиции имя депутата не назвали.

По информации издания «Главком», речь идет о кандидате в народные депутаты по 91 избирательному округу Давиде Эрикяне.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне в Ужгороде подожгли автомобиль заместителя мэра Иштвана Цапа. Сам пострадавший связал поджог со своей профессиональной деятельностью

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