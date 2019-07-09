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Под Киевом сожгли магазин депутата (фото)
Во вторник, 9 июля, в селе Шпитьки Киево-Святошинского района сгорел продуктовый магазин, принадлежащий депутату Киевского облсовета, который баллотируется на выборах в Верховную Раду. Вечером в понедельник, 8 июля, в центре Херсона загорелся автомобиль местной юристки — доверенного лица кандидата в народные депутаты от партии «Слуга народа».
Как сообщили в Киевском областном главке полиции, пожар обнаружил сам владелец торговой точки в 4 часа утра.
На месте происшествия работали спасатели, следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции.
В результате пожара повреждено здание магазина, имущество и товар. Сумма ущерба устанавливается. В полиции имя депутата не назвали.
По информации издания «Главком», речь идет о кандидате в народные депутаты по 91 избирательному округу Давиде Эрикяне.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне в Ужгороде подожгли автомобиль заместителя мэра Иштвана Цапа. Сам пострадавший связал поджог со своей профессиональной деятельностью
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Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»