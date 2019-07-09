Мир

На велогонке в Альпах столкнулись сотни участников: эпическое видео

В Альпах на велогонке Mountain of Hell (Гора ада), столкнулись сотни участников. Напомним, во время зимних снегопадов в Альпах погибли два человека.

Трасса соревнований начиналась на леднике, но спуск с него оказался слишком крутым и скользким.

Как сообщает «Громадське», участники теряли контроль над управлением и таранили своих коллег. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Отметим, трехдневные велогонки Mountain of Hell проходят в Альпах ежегодно. В них принимают участие около 700 человек. Путь проходит через ледник, скалы и горы с этапами различной сложности.

Как сообщали «ФАКТЫ», после шторма, обрушившегося на Францию в июне, 6 июля во время грозы во французском регионе Овернь-Рона-Альпы выпал град размером с теннисный мяч.

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