Создание компьютерных игр и ролевые игры по конфликтологии: плюсы и минусы IT-лагеря «ШАГ» (фото)

Общество и люди

Юный эксперт газеты «ФАКТЫ» Глеб, который этим летом инспектирует разнообразные детские лагеря и тренинги в рамках проекта «Один день из жизни лагеря», в этот раз отправился в IT-лагерь для школьников от компьютерной академии «ШАГ», что на пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры в Киеве.

— Компьютерная академия занимает целый этаж в здании, — делится впечатлениями Глеб. — Там просторно, красиво, похоже на красивую школу с длинным коридором, кабинетами и турникетом на входе. У меня была возможность выбрать, что именно я хочу сегодня изучать. Я заинтересовался созданием компьютерных игр. Попал к учительнице по имени Даша. Она меня не представляла другим ребятам, просто завела в класс и сказала присаживаться за компьютер.

Мы почти все время проводили у компьютеров, не зря же это компьютерный лагерь. Нам рассказывали, как делают современные компьютерные игры на движке Unity. Мы пробовали сами создать Mario — у кого-то получалось, а у меня, поскольку я вообще с этим раньше не сталкивался — не особо вышло. Там нужно было создавать коды для разных команд. Например, сделать такие блоки, чтоб игрок на экране держался на них, а не падал. Еще мы разобрались, как менять клавиши для управления игрой, делать это стрелками или другими кнопками.

У нас было несколько небольших перерывов. В один из них мы обедали, в другой — полдничали, в третий — просто отдыхали, гуляли в коридоре. Еда там вкусная — на обед мы ели суп и картошку пюре с крылышками, на полдник — сок с печеньем. Не понравился мне только компот, очень уж кислый.

Кроме занятий на компьютере у нас была ролевая игра в большом зале. Нас поделили на команды, и в каждом раунде, которых было три, на сцену выходили по одному человеку из команды. Мы садились на стулья и разыгрывали сценки по определенной ситуации, которую нам давал ведущий. Например, одно из заданий было — разыграть диалог шеф-повара ресторана с клиентом, рассерженным тем, что ему долго не несут еду. Цель игры — научиться смягчать конфликты, находить общий язык с людьми даже в очень сложных ситуациях.

Зрители катались по полу от смеха, когда слушали, как кричит и возмущается мальчик-«клиент», а девочка, игравшая шеф-повара, оправдывалась: «Извините, просто все повара сегодня пришли пьяные, они дерутся, и я не могу заставить их готовить ваш заказ!» Вот уж выдумала!

Игра была забавная, мне понравилась. Правда, если честно, это была единственная активность для нас за целый день. В этом, как мне кажется, минус этого лагеря: нагрузка на детей очень большая, а перерывы малюсенькие. Мы даже на улице в тот день не были, хотя обычно, как мне говорили, ребят выводят на прогулку. Я от экрана устал.

А самый большой плюс лагеря в том, что дети, которые хотят стать программистами, за летние каникулы могут здесь многому научиться и многое узнать для своей будущей профессии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о перевернутом уроке английского летнего лагеря от Green country. А в начале июля 10-летний эксперт проекта «ФАКТОВ» «Один день из жизни лагеря», проинспектировал популярный в Киеве лагерь робототехники Robokids.

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