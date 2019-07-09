Зеленский вернул Безсмертного в политическую подгруппу ТКГ

Украина

Президент Владимир Зеленский вернул в состав Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию вооруженного противостояния на Донбассе Романа Безсмертного, который являлся представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в 2015−16 годах. Соответствующие изменения Зеленский внес в свой указ от 19 июня 2019 года.

Одновременно из состава группы выведен Александр Моцик.

Мотивы кадровой рокировки в обнародованном указе президента отсутствуют.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале июня представителем Украины в ТКГ вновь стал экс-президент Украины Леонид Кучма, который в одном из первых выступлений в этой роли внес предложение снять блокаду и начать восстанавливать экономические связи с Донецком и Луганском.

После этого на Луганщине состоялось разведение войск — ВСУ и боевиков — ради восстановления моста в Станице Луганской.

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