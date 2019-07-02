26.00 / 26.24 29.31 / 29.71
Киев: +24
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Минске снова не смогли договориться ни о пленных, ни о "хлебном перемирии" на Донбассе

21:45 2 июля 2019 47
Леонид Кучма
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

В Минске прошел очередной этап переговоров в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Увы, добиться прогресса в вопросах перемирия и обмена пленными не удалось.

Об этом в Facebook сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, который представляет Украину на переговорах в столице Беларуси.

«В связи с позицией РФ не удалось добиться прогресса ни по вопросу „хлебного перемирия“, ни договориться относительно освобождения удерживаемых лиц», — написала она.

По ее словам, украинская сторона не против освобождения пленных в формате «всех установленных на всех установленных» и предлагает ускорить этот процесс путем пошаговой реализации этой формулы. В данный момент идет процесс установления удерживаемых лиц.

Олифер уточнила, что на протяжении недели будет договорено относительно демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, где стороны развели войска.

Следующая встреча в Минске назначена на 17 июля.

Как сообщали «ФАКТЫ», Кучму в переговорный процесс по Донбассу вернул Владимир Зеленский в начале июня. На одном из первых выступлений после этого Кучма заявил, что экономической блокады Донбасса не существует, а есть временные ограничения. Второй президент Украины внес предложение снять блокаду и начать восстанавливать экономические связи с Донецком и Луганском.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины