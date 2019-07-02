Украина

В Минске снова не смогли договориться ни о пленных, ни о "хлебном перемирии" на Донбассе

В Минске прошел очередной этап переговоров в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Увы, добиться прогресса в вопросах перемирия и обмена пленными не удалось.

Об этом в Facebook сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, который представляет Украину на переговорах в столице Беларуси.

«В связи с позицией РФ не удалось добиться прогресса ни по вопросу „хлебного перемирия“, ни договориться относительно освобождения удерживаемых лиц», — написала она.

По ее словам, украинская сторона не против освобождения пленных в формате «всех установленных на всех установленных» и предлагает ускорить этот процесс путем пошаговой реализации этой формулы. В данный момент идет процесс установления удерживаемых лиц.

Олифер уточнила, что на протяжении недели будет договорено относительно демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, где стороны развели войска.

Следующая встреча в Минске назначена на 17 июля.

Как сообщали «ФАКТЫ», Кучму в переговорный процесс по Донбассу вернул Владимир Зеленский в начале июня. На одном из первых выступлений после этого Кучма заявил, что экономической блокады Донбасса не существует, а есть временные ограничения. Второй президент Украины внес предложение снять блокаду и начать восстанавливать экономические связи с Донецком и Луганском.

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