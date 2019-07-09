Новой команде необходимо продолжить курс на евроинтеграцию Украины, — Иванна Климпуш-Цинцадзе

Украина

Работа по интеграции в ЕС и НАТО, которую команда Петра Порошенко выполняла последние пять лет, сейчас фактически поставлена на паузу. Об этом заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, кандидат в народе депутаты от партии «Европейская Солидарность» во время презентации результатов всеукраинских социологических исследований об отношении и осведомленности общественности относительно вступления Украины в ЕС и НАТО.

«Саммит Украина — ЕС показал успешное выполнение программ, над которыми работала команда Петра Порошенко. Сейчас для меня важен другой вопрос: с кем вместе мы можем дальше продолжать реализацию целей, которые заложены во вчерашней Декларации саммита Украина — ЕС. Кто готов продолжить работу, которую мы проводили последние пять лет? Кто готов взять на себя ответственность за активную и профессиональную работу», — задается вопросом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, подавляющее количество украинцев поддерживают продвижение Украины в Европейский союз и НАТО, и эта поддержка неуклонно растет.

«Мы видим, что украинцы признаются, что они уже много знают о ЕС и НАТО и одновременно им требуется большое количество дополнительной информации. Исследование свидетельствует о том, что нам надо сосредоточиться на разъяснении: что конкретно европейская и евроатлантическая интеграция несет не сугубо для государства Украина, а для каждого отдельного украинца, его уверенности с завтрашнем дне», — отметила вице-премьер-министр.

Ранее Петр Порошенко заявил, что законодательство Украины должно быть адаптировано к стандартам ЕС до 2023 года.

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