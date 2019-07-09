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СБУ разоблачила масштабную схему финансирования боевиков «ЛНР»
В Луганской области сотрудники СБУ совместно со службой финансового мониторинга разоблачили и блокировали масштабную сеть финансирования террористической организации «ЛНР». Ранее СБУ пресекла деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что на временно оккупированной части Луганской области действует финансовое учреждение, через которое переганяют деньги на свободную территорию Украины и обратно.
В оккупированном Луганске финансовый центр имеет десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.
Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинской власти территории организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.
По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведенный только через национальную платежную систему, превысил шестьдесят миллионов гривен.
Из полученных за предоставление «услуг» денег дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый «бюджет ЛНР».
В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ и финмониторинга блокировали функционирование тридцати счетов, открытых представителями финцентра в трех украинских банках. Во время обысков, проведенных в Северодонецке и в Станице Луганской у сообщников «финансистов» правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерную технику и отчетность о работе нелегальной структуры.
Руководителям финансового центра сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной схеме.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что СБУ провела на Донбассе успешную операцию по вывозу на подконтрольную территорию Украины боевика «ДНР» Владимира Цемаха, вероятно, причастного к катастрофе малазийского «Боинга» летом 2014 года, когда погибли 298 человек.
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