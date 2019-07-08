Украина

Сам себя сдал: вскрылись новые данные о захваченном на Донбассе важном свидетеле по делу MH-17

Террорист «ДНР» Владимир Цемах был в полусознательном состоянии, когда в квартиру к нему проникли агенты СБУ и позже вывезли его на подконтрольную часть Украины.

Перед задержанием «экс-командир ПВО» Снежного проводил жену на работу и позвал к себе двух друзей. За день они выпили несколько бутылок водки. Это обстоятельство облегчило задачу участникам спецоперации, которые практически не встретили сопротивления со стороны Цемаха, пишет российская Новая газета.

«Мужик с трудом держался на ногах», — сказал источник газеты.

Как писали «ФАКТЫ», террориста «ДНР» Цемаха задержали агенты СБУ на оккупированной территории 27 июня. Потом они вывезли его на подконтрольную территорию Украины. Через два дня суд в Киеве арестовал его по обвинению в создании террористической организации.

Цемах представляет большой интерес для международной следственной группы (JIT) по расследованию трагедии малайзийского Боинга в небе над Донбассом. Террорист, по его же собственным словам, руководил в Снежном «подразделением зенитной артиллерии». Именно из окрестностей этого населенного пункта 17 июля был сбит малазийский лайнер с 298 пассажирами на борту.

О подробностях трагедии МН17 Цемах рассказывал сам еще в 2015 году в интервью атаману хуторского казачьего общества Раменского района Подмосковья и члену партии «Родина» Вячеславу Коценко.

На видео Цемах признается, что видел падение боинга, но считает, что лайнер был сбит украинским штурмовиком СУ. Зенитчик пересказывает и по сей день популярную среди конспирологов и сотрудников российского телевидения версию о том, что 17 июля в небе над Донбассом помимо гражданского МН17 присутствовали два боевых самолета «Сухого» ВВС Украины (Надо сказать, что эта версия была официально опровергнута российскими властями только в сентябре 2016 года). При этом один из двух СУ, по словам Цемаха, был сбит с помощью оружия, название которого из фильма подмосковного атамана Вячеслава Коценко было очевидно вырезано.

«Он „сушку“ поломал. А „сушка“ вторая сбила боинг, это я в курсе», — замечает на камеру Цемах.

Дальше Цемах произносит фразу, одно из слов в которой запикано, но по губам зенитчика отчетливо угадывается «бук».

«Я и (запикано слово „бук“) прятал, я даже покажу, где он стартовал и где я его забирал… Не, реально, вы просто не знаете, что тут творилось», — говорит Цемах Вячеславу Коценко.

Свой короткий рассказ Цемах заканчивает нервным смехом, немного сконфужен его откровениями и атаман Коценко. По неким причинам это уникальное и саморазоблачительное свидетельство осталось в фильме.

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