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«Червяки вылезают из земли»: Путина раскритиковали за речь о ветряках
Выступая на саммите по производству и индустриализации GMIS-2019, который проходит в российском Екатеринбурге, президент России Владимир Путин, которого в последнее время часто критикуют в соцсетях, заявил, что отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников — это попытка «облачиться в шкуры и переселиться в пещеры».
Говоря об отказе от традиционных источников энергии, хозяин Кремля утверждает, что людям будет некомфортно жить на планете, «уставленой частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей». По его словам, от ветряков гибнут птицы и вылезают из земли черви.
Речь Путина и его познания об энергетике всколыхнули соцсети.
Политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Телеграм-канале пишет: «Пещерное государство, пещерное мировоззрение … Даже саудовские монархи, сидя на океанах нефти, развивают возобновляемую энергетику! При этом Путин искренний в своем неприятии и подозрениях: это даже не столько совок, как непреодолимая гебистская школа подозрения ко всем за железным занавесом. И в мозгах — пропасть в палеолит, и страна — сплошная пропасть в палеолит».
В Твиттере блогер Vіtаuskаs после речи Путина поздравил россиян «с очередным рывком и прорывом» и опубликовал видео эпической речи главы Кремля и странной реакции зала на его слова.
«Плешивая мумия застряла в средневековье. Безлопастные ветрогенераторы на эффекте вихревой дорожки Кармана, например. Даже не пытайтесь объяснить сказочному маразматику что это такое», — написал он.
С очередным рывком и прорывом вас, россияне! Путин об отказе от традиционных источников энергии.— Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) July 9, 2019
Плешивая мумия застряла в средневековье. Безлопастные ветрогенераторы на эффекте вихревой дорожки Кармана, например. Даже не пытайтесь объснить сказочному маразматику что это такое pic.twitter.com/NT9Z2bJDke
Под постом появились такие комментарии:
«Путин все время думает о червяках… Видимо, сам возраст предполагает ловлю карася и плотвы на опарыша».
«Вы на одухотворенные лица в зале посмотрите! Массовый самогипноз».
«Червяков действительно жалко. Моль — молодец: своих не бросаем!»
«Да ему главное, чтоб нефть и газ у него покупали. Уже даже плевать, каким де*илом он выглядит».
Напомним, на торжественном ужине с участниками саммита G20 президент РФ Владимир Путин появился со своей кружкой, что вызвало активное обсуждение не только в соцсетях, но и в западной прессе.
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