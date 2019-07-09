Мир

«Червяки вылезают из земли»: Путина раскритиковали за речь о ветряках

Выступая на саммите по производству и индустриализации GMIS-2019, который проходит в российском Екатеринбурге, президент России Владимир Путин, которого в последнее время часто критикуют в соцсетях, заявил, что отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников — это попытка «облачиться в шкуры и переселиться в пещеры».

Говоря об отказе от традиционных источников энергии, хозяин Кремля утверждает, что людям будет некомфортно жить на планете, «уставленой частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей». По его словам, от ветряков гибнут птицы и вылезают из земли черви.

Речь Путина и его познания об энергетике всколыхнули соцсети.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Телеграм-канале пишет: «Пещерное государство, пещерное мировоззрение … Даже саудовские монархи, сидя на океанах нефти, развивают возобновляемую энергетику! При этом Путин искренний в своем неприятии и подозрениях: это даже не столько совок, как непреодолимая гебистская школа подозрения ко всем за железным занавесом. И в мозгах — пропасть в палеолит, и страна — сплошная пропасть в палеолит».

В Твиттере блогер Vіtаuskаs после речи Путина поздравил россиян «с очередным рывком и прорывом» и опубликовал видео эпической речи главы Кремля и странной реакции зала на его слова.

«Плешивая мумия застряла в средневековье. Безлопастные ветрогенераторы на эффекте вихревой дорожки Кармана, например. Даже не пытайтесь объяснить сказочному маразматику что это такое», — написал он.

С очередным рывком и прорывом вас, россияне! Путин об отказе от традиционных источников энергии.

Плешивая мумия застряла в средневековье. Безлопастные ветрогенераторы на эффекте вихревой дорожки Кармана, например. Даже не пытайтесь объснить сказочному маразматику что это такое pic.twitter.com/NT9Z2bJDke — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) July 9, 2019

Под постом появились такие комментарии:

«Путин все время думает о червяках… Видимо, сам возраст предполагает ловлю карася и плотвы на опарыша».

«Вы на одухотворенные лица в зале посмотрите! Массовый самогипноз».

«Червяков действительно жалко. Моль — молодец: своих не бросаем!»

«Да ему главное, чтоб нефть и газ у него покупали. Уже даже плевать, каким де*илом он выглядит».

Напомним, на торжественном ужине с участниками саммита G20 президент РФ Владимир Путин появился со своей кружкой, что вызвало активное обсуждение не только в соцсетях, но и в западной прессе.

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