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ЧП на «Лошарике»: в России выдвинули новые версии о причине
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков, мог произойти из-за короткого замыкания, диверсии или внешнего воздействия. Об этом пишет российский ресурс РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
По словам одного из источников, следственная комиссии рассматривает две версии причин пожара — это возгорание в электрическом щитке, которое привело к пожару и взрыву, а также диверсия.
Результатов расследования пока нет, и обе версии предварительные.
По информации другого источника, пожар могло спровоцировать «столкновение с внешним объектом», которое повлекло за собой попадание воды в аккумуляторную батарею, ее перегрев и взрыв.
Напомним, 6 июля в Санкт-Петербурге похоронили 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате. На закрытой церемонии присутствовали родственники, друзья, сослуживцы погибших моряков, а также высокопоставленные чины Минобороны РФ. Входы на кладбище и к самим могилам были перекрыты Росгвардией. На похоронах моряков- подводников высокопоставленный российский военный заявил, что офицеры смогли ценой своих жизней предотвратить «катастрофу планетарного масштаба».
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