Украина

Телемост с Россией: ГПУ открыла еще одно дело на владельцев NewsOne

В Генеральной прокуратуре зарегистрировали уголовное производство в отношении двух бенефициаров телеканала NewsOne — их подозревают в том, что они являются совладельцами российского банка Промсвязьбанк. Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, указанный российский банк к тому же имеет статус уполномоченного на финансирование государственного оборонного заказа РФ.

Таким образом, бизнесменам будет объявлено подозрение по статье о финансировании терроризма.

«Двое лиц одновременно являются директорами оффшоров украинского телеканала и оффшоров, на которых числится российский банк, имеющий статус уполномоченного на финансирование гособоронзаказа РФ. Таким образом, он является причастным к ведению агрессивной войны против Украины. Сегодня зарегистрировано производство о финансировании терроризма», — цитирует Луценко Интерфакс-Украина.

8 июля генпрокурор заявил журналистам, что один из бенефициаров телеканала NewsOne является совладельцем российского Промсвязьбанка. В ответ народный депутат Тарас Козак заявил, что является единственным собственником телеканала NewsOne.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в ответ на планы NewsOne провести телемост с российскими пропагандистами «России 24», назначил внеплановую выездную проверку телеканала.

При этом в Украине не исключают, что попытку провести телемост с Москвой нельзя считать окончательно сорванной.

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