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В Нацсовете обсудили NewsOne: что решили (видео)
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в ответ на планы телеканала NewsOne провести телемост с российскими пропагандистами «России 24», назначил внеплановую выездную проверку украинского СМИ.
В то же время, Нацсовет, от которого общественность требовала лишить телеканал лицензии, не сделал этого, поскольку это — вне компетенции органа. Наряду с этим Нацсовет решил создать рабочую группу с участием представителей СБУ, СНБО, НАБУ и НАЗК, цель которой — противодействие антиукраинской деятельности в СМИ.
Также на заседании было принято решение обратиться в Верховую Раду Украины по поводу изменения закона о телевидении и радиовещании, чтобы Нацсовет в условиях войны имел больше полномочий для предотвращения антиукраинской деятельности в массмедиа. Также у членов совета возникли вопросы по поводу концентрации нескольких телеканалов в руках одного владельца — оппозиционного народного депутата Тараса Козака. По этому поводу Нацсовет планирует обратиться в Антимонопольный комитет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что авторы идет «поговорить» с Россией окончательно не отказались от задумки и ищут иные формы проведения телемоста.
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