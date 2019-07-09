В центре Одессы охранник ночного клуба убил мужчину

Происшествия

Во вторник, 9 июля, ночью в самом центре Одессы, на улице Екатерининской, произошла драка между охранниками ночного клуба «Гранат» и двумя мужчинами, желавшими попасть в клуб. В результате инцидента один из избитых мужчин умер в больнице. Об этом сообщили в областном главке полиции. Ранее в модном ночном клубе Москвы «Сибирь» фанатка напала на украинского артиста Макса Барских.

В распоряжении одесских полицейских имеется видеозапись инцидента, на которой видно, как охранник ударил одного из гостей сзади. Друг пострадавшего попытался утихомирить разъяренную охрану, но сам получил удар локтем в лицо.



«36-летний одессит вмешался в конфликт между своим другом и охранниками ночного клуба, пытаясь его прекратить. В это время охранник ударил мужчину по голове, в результате чего потерпевший упал на тротуар. Затем его доставили в реанимационное отделение больницы, в котором он скончался», — сообщили в полиции.



Полиция задержала 24-летнего охранника клуба. Его поместили в изолятор временного содержания.

Открыто уголовное производство. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщали «ФАКТЫ», в киевском ночном гей-клубе LIFT охранник избил посетителя за то, что он мешал его напарнику спать. А в одном из развлекательных заведений Кривого Рога группа неизвестных напала на вооруженных сотрудников полиции охраны, которые находились на службе. Во время драки неизвестные пытались забрать у охранника автоматическое оружие, били ногами.

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