В Киеве охранник гей-клуба избил посетителя: детали происшествия

Происшествия

В киевском ночном гей-клубе LIFT охранник избил посетителя за то, что он мешал его напарнику спать. Об этом в Facebook сообщила жительница Киева Анастасия Приходько. По словам киевлянки, девушка рассказала, что она в компании друзей ожидала такси в холле клуба.

«С нами на этаже еще было два охранника. Пока мы стояли между собой общались (естественно на эмоциях после громкой музыки), к нам подошел один из охранников и в приказном тоне сказал покинуть помещение, потому что его коллега спит», — рассказала она.

Приходько сообщила, что после конфликта охранник применил к ним силу.

«Один охранник держал одного, а второй начал избивать второго руками и ногами, в частности, это были удары по лицу и паху. После того как мой друг сказал „извините“, тот прекратил удары ногами. Мгновенные на лице ссадины и гематомы с отеками. Возможно, сотрясение мозга», — написала Приходько.

На месте происшествия пострадавшие вызвали скорую помощь и полицию. Приходько подчеркнула, что ее с друзьями доставили в отделение полиции на Голосеевскую, 15, где они общались со следователем.

«Я уже не говорю о гомофобии, которая читалась в каждом взгляде, движении и ударе охранника, но серьезно? Эту страну не победить», — подытожила она.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Киев потрясла еще одна новость об избиении человека. Так, на днях в лицее № 157 на столичной Оболони произошел совершенно дикий случай: во дворе учебного заведения отец четвероклассника повалил на землю и прилюдно избил учителя физкультуры. Более того: он принес с собой ножовку, которой собирался отпилить педагогу руку.

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