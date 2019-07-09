Бывшего «министра здравоохранения» оккупированного Крыма отпустили из СИЗО

Общество и люди

Во вторник, 9 июля, Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, судьи изменили бывшему чиновнику меру пресечения на домашний арест.

«Виват заботливому Конституционному суду! Ждем заседание по Вышинскому и Ефремову», — написала она.

Напомним, в начале января 2018 года в Дарницком районе Киева сотрудники Службы безопасности Украины задержали Петра Михальчевского. В квартире экс-чиновника по ул. Воскресенской был проведен обыск, в ходе которого обнаружены паспорт гражданина Российской Федерации, «служебное удостоверение» с подписью «главы» Крыма Сергея Аксенова, а также другие документы, подтверждающие сотрудничество Михальчевского с оккупационными властями полуострова.

В апреле 2018 СБУ выдвинула Михальчевскому новое подозрение — о переходе на сторону врага в условиях вооруженного конфликта. Херсонский городской суд, где ранее слушалось дело, продлевал срок содержания подозреваемого под стражей трижды.

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