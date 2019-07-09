- 00:32 Проще высадиться на Луне: в РФ озаботились уровнем радиации на затонувшей подводной лодке
- 09.07 23:59 "Танці з зірками": стали известны первые имена судей нового сезона
- 09.07 23:29 Не отказывайтесь от рыбы и фруктов: Супрун дала рекомендации кормящим мамам
- 09.07 23:16 Стали известны жуткие подробности смерти матери и ее двух сыновей в Скадовске
- 09.07 22:53 В Одессе нашли повешенным предпринимателя, стрелявшего в нардепа Урбанского
- 09.07 22:43 Испытывают судьбу: в сети показали видео с юными "экстремалами" на мосту в Киев
- 09.07 22:33 Порошенко прокомментировал решение Зеленского отменить парад на День Независимости
- 09.07 22:23 Красавица Бех-Романчук завоевала для Украины первое «золото» Универсиады-2019
- 09.07 22:08 Деньги не заменят демонстрацию доблести и чести: украинцы бурно обсуждают отмену парада на День Независимости
- 09.07 22:07 Три месяца вынашивала идею спрыгнуть с моста: в Кременчуге патрульные спасли девушку от суицида
- 09.07 21:51 Путин нашел крайних в расстреле активистов на Майдане
- 09.07 21:34 Бывшего «министра здравоохранения» оккупированного Крыма отпустили из СИЗО
Деньги не заменят демонстрацию доблести и чести: украинцы бурно обсуждают отмену парада на День Независимости
В сети разгорается дискуссия, вызванная инициативой президента Владимира Зеленского отменить военный парад ко Дню Независимости.
Большинство критиков этого решения считает жалкой попытку раздать военным всего лишь по тысяче гривен и напоминает Зеленскому о затеянном им дорогостоящем переезде Офиса президента на Европейскую площадь.
«Одному мне хочется, смотря это видео, спросить — а может все-таки потратить 300 миллионов не на переезд из центра города в центр города на километр, а на премии и Парад? При том, что Парад никогда не стоил ни 300, ни 200, и даже не 100 миллионов?», — задается вопросом один из блогеров.
Ветеран АТО Алексей Петров в ответ на инициативу Зеленского предложил боевым побратимам самостоятельно организовать торжественный марш по Хрещатику.
«Собраться. Подать заявку. Даже потренироваться и ударить тяжелой ветеранской поступью! А возглавить парадную коробку может генерал-лейтенант Михаил Забродский. Думаю, он будет не против!», — написал он.
Петрова поддержал Роман Бурко, который вместо парада подал идею организовать шествие ветеранов.
«Не нужно тренировать никакие коробки, не нужно гонять технику, а просто дать возможность группам военных, ветеранов и добровольцев (!) войны на востоке Украины пройти не строевым, а спокойным шагом. Показать, что у нас очень много патриотов, у нас много героев», — написал он в сети.
Впрочем, нашлись у идеи отмены парада и сторонники. Они оставили свои отзывы на Facebook Владимира Зеленского.
«Люди!!! Неужели мы все-таки выбрали здравомыслящего президента? Неужели это случилось? Поздравляю всех! А президенту желаю много-много сил, терпения и удачи. У Нас все получится!», — написала Ольга Сопелко.
«Наконец праздник без лишнего пафоса!», — радуется Jan Konstanteen.
Напомним, военные парады проводятся в Украине последние пять лет ежегодно.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.