Украина

Деньги не заменят демонстрацию доблести и чести: украинцы бурно обсуждают отмену парада на День Независимости

В сети разгорается дискуссия, вызванная инициативой президента Владимира Зеленского отменить военный парад ко Дню Независимости.

Большинство критиков этого решения считает жалкой попытку раздать военным всего лишь по тысяче гривен и напоминает Зеленскому о затеянном им дорогостоящем переезде Офиса президента на Европейскую площадь.

«Одному мне хочется, смотря это видео, спросить — а может все-таки потратить 300 миллионов не на переезд из центра города в центр города на километр, а на премии и Парад? При том, что Парад никогда не стоил ни 300, ни 200, и даже не 100 миллионов?», — задается вопросом один из блогеров.

Ветеран АТО Алексей Петров в ответ на инициативу Зеленского предложил боевым побратимам самостоятельно организовать торжественный марш по Хрещатику.

«Собраться. Подать заявку. Даже потренироваться и ударить тяжелой ветеранской поступью! А возглавить парадную коробку может генерал-лейтенант Михаил Забродский. Думаю, он будет не против!», — написал он.

Петрова поддержал Роман Бурко, который вместо парада подал идею организовать шествие ветеранов.

«Не нужно тренировать никакие коробки, не нужно гонять технику, а просто дать возможность группам военных, ветеранов и добровольцев (!) войны на востоке Украины пройти не строевым, а спокойным шагом. Показать, что у нас очень много патриотов, у нас много героев», — написал он в сети.

Впрочем, нашлись у идеи отмены парада и сторонники. Они оставили свои отзывы на Facebook Владимира Зеленского.

«Люди!!! Неужели мы все-таки выбрали здравомыслящего президента? Неужели это случилось? Поздравляю всех! А президенту желаю много-много сил, терпения и удачи. У Нас все получится!», — написала Ольга Сопелко.

«Наконец праздник без лишнего пафоса!», — радуется Jan Konstanteen.

Напомним, военные парады проводятся в Украине последние пять лет ежегодно.

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