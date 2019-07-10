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Проще высадиться на Луне: в РФ озаботились уровнем радиации на затонувшей подводной лодке

0:32 10 июля 2019 39
Затонувшая атомная подлодка Комсомолец
Инф. «ФАКТОВ»

Снизить уровень радиации или полностью избавиться от него на затонувшей подводной лодке «Комсомолец» будет очень непросто. Об этом написал на своей странице в Facebook кандидат технических наук, российский историк и писатель Вадим Лукашевич.

«Наш новый подарок, на этот раз — всей планете, всему человечеству… Там глубина 1700 метров, локализовать, а уж тем более обезвредить потекший реактор, надежно и навсегда — это будет не проще, чем высадиться на Луне. А придется…»,— уверен Лукашевич.

Таким образом ученый прокомментировал сообщение норвежского телеканала TV2 о том, что уровень радиации в морских водах вокруг советской подводной лодки «Комсомолец» превышает норму в 100 тыс. раз.

В частности, руководитель национальной экспедиции Хильда Элизу Хелдаль заявила, что на днях были взяты пробы воды из вентиляционной трубы, которые показали столь ужасающие результаты.

Также она добавила, что впервые утечка радиации с «Комсомольца» была обнаружена в 2007 году российской экспедицией.

Как известно, авария на АПЛ К-278 «Комсомолец» произошла 7 апреля 1989 года в Норвежском море. В результате пожара на глубоководном судне из 69 членов экипажа погибли 42. Субмарина затонула на глубине 1,7 тыс. метров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 6 июля в Санкт-Петербурге похоронили 14 моряков, погибших при пожаре на пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море. На закрытой церемонии присутствовали родственники, друзья, сослуживцы погибших моряков, а также высокопоставленные чины Минобороны РФ. Входы на кладбище и к самим могилам были перекрыты Росгвардией.

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