Мир

Проще высадиться на Луне: в РФ озаботились уровнем радиации на затонувшей подводной лодке

Снизить уровень радиации или полностью избавиться от него на затонувшей подводной лодке «Комсомолец» будет очень непросто. Об этом написал на своей странице в Facebook кандидат технических наук, российский историк и писатель Вадим Лукашевич.

«Наш новый подарок, на этот раз — всей планете, всему человечеству… Там глубина 1700 метров, локализовать, а уж тем более обезвредить потекший реактор, надежно и навсегда — это будет не проще, чем высадиться на Луне. А придется…»,— уверен Лукашевич.

Таким образом ученый прокомментировал сообщение норвежского телеканала TV2 о том, что уровень радиации в морских водах вокруг советской подводной лодки «Комсомолец» превышает норму в 100 тыс. раз.

В частности, руководитель национальной экспедиции Хильда Элизу Хелдаль заявила, что на днях были взяты пробы воды из вентиляционной трубы, которые показали столь ужасающие результаты.

Также она добавила, что впервые утечка радиации с «Комсомольца» была обнаружена в 2007 году российской экспедицией.

Как известно, авария на АПЛ К-278 «Комсомолец» произошла 7 апреля 1989 года в Норвежском море. В результате пожара на глубоководном судне из 69 членов экипажа погибли 42. Субмарина затонула на глубине 1,7 тыс. метров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 6 июля в Санкт-Петербурге похоронили 14 моряков, погибших при пожаре на пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море. На закрытой церемонии присутствовали родственники, друзья, сослуживцы погибших моряков, а также высокопоставленные чины Минобороны РФ. Входы на кладбище и к самим могилам были перекрыты Росгвардией.

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